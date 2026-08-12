Bezirksliga: Zum Start gibt es einen Rückzug und viele Freitagsspiele

Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Niederrhein: Am 1. Spieltag beginnt für zahlreiche Klubs die neue Saison, in der erste Eindrücke, neue Kader und frische Ambitionen direkt auf den Prüfstand kommen. Für Aufsteiger geht es darum, schnell in der Liga anzukommen, während etablierte Bezirksligisten früh zeigen wollen, wohin die Reise führen kann. In allen Gruppen warten spannende Auftaktduelle, erste Standortbestimmungen und die typische Ungewissheit eines Saisonstarts.
Unplanmäßig spielfrei hat die U23 von Ratingen 04/19, denn die Oberliga-Reserve sollte in Gruppe 1 beim SV Uedesheim antreten - eigentlich. Uedesheim hat nach Abwanderung des Trainerteams und der Mannschaft zwangsweise die Erstvertretung zurückgezogen. Damit ist der Klub auch der erste Absteiger der Saison.
2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim zg.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
So., 23.08.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - HSV Langenfeld
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SG Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB 03 Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath
3. Spieltag
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr DJK Rhede - SuS 09 Dinslaken
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Twisteden
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfB Rheingold Emmerich
So., 23.08.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SpVgg Steele - Preußen Eiberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
So., 23.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
So., 23.08.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
So., 23.08.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen
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