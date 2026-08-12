 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Bezirksliga: Zum Start gibt es einen Rückzug und viele Freitagsspiele

Die Bezirksliga Niederrhein kehrt aus der Sommerpause zurück und startet auf fast allen Plätzen durch. Fast - denn es gibt einen Rückzug.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der MSV Düsseldorf spielt weiter in der Bezirksliga.
Der MSV Düsseldorf spielt weiter in der Bezirksliga. – Foto: Hubert Wilschrey

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Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Niederrhein: Am 1. Spieltag beginnt für zahlreiche Klubs die neue Saison, in der erste Eindrücke, neue Kader und frische Ambitionen direkt auf den Prüfstand kommen. Für Aufsteiger geht es darum, schnell in der Liga anzukommen, während etablierte Bezirksligisten früh zeigen wollen, wohin die Reise führen kann. In allen Gruppen warten spannende Auftaktduelle, erste Standortbestimmungen und die typische Ungewissheit eines Saisonstarts.

Unplanmäßig spielfrei hat die U23 von Ratingen 04/19, denn die Oberliga-Reserve sollte in Gruppe 1 beim SV Uedesheim antreten - eigentlich. Uedesheim hat nach Abwanderung des Trainerteams und der Mannschaft zwangsweise die Erstvertretung zurückgezogen. Damit ist der Klub auch der erste Absteiger der Saison.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
19:30live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
19:30

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
20:00live

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
20:00

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
14:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim zg.

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
18:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
15:15

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:30

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
19:30live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:30live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
So., 23.08.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - HSV Langenfeld
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SG Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB 03 Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath

3. Spieltag

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:30live

Sa., 15.08.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:00live

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
18:00live

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
20:00live

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15

Sa., 15.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
19:30live

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30

Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
17:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
16:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
19:30live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr DJK Rhede - SuS 09 Dinslaken
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Budberg II - DJK Twisteden
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfB Rheingold Emmerich
So., 23.08.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
16:00live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30live

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:15live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:30live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
11:00

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
13:30

So., 16.08.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
12:15

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:15

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
11:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
13:00

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Das ist der nächste Spieltag


2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SpVgg Steele - Preußen Eiberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
So., 23.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
So., 23.08.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
So., 23.08.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

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