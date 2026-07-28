Bezirksliga-Zugang und zwei Kreisliga-Transfers

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Merklingen verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Enz/Murr mit Brian Mbokavonga. Der Spieler des Jahrgangs 2005 wurde bei der SKV Rutesheim technisch und taktisch ausgebildet und sammelte anschließend im Aktivenbereich bei der SV Leonberg/Eltingen Erfahrung. Mbokavonga zeichnet sich durch taktisches Verständnis, gutes Stellungsspiel und hohe Spielintelligenz aus. Zudem bringt er Robustheit, Zweikampfstärke, Einsatzbereitschaft und Disziplin mit. Der TSV heißt seinen Neuzugang willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit im blau-weißen Trikot.

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SG Weilimdorf

Die SG Weilimdorf begrüßt Ioannis Raptis im Kader für die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen. Der schnelle Stürmer rückt aus der eigenen A-Jugend in den Herrenbereich auf und sammelte bereits Einsätze für die zweite Mannschaft. Dort zeigte er regelmäßig seine Torgefahr. Aktuell kuriert Raptis eine längere Verletzung aus und wird voraussichtlich erst gegen Ende der Hinrunde wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Der Verein freut sich auf seine Rückkehr.

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TSV Laufen/Eyach

Der TSV Laufen/Eyach präsentiert mit Marcel Schick den ersten von insgesamt vier Neuzugängen für die Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern. Der vielseitige Mittelfeldspieler überzeugte bereits in den ersten Testspielen und zuletzt bei der Stadtmeisterschaft. Schick durchlief in der Jugend Stationen in Truchtelfingen und Straßberg und war anschließend für den FC Winterlingen aktiv. Im Sommer suchte er eine neue Herausforderung und schloss sich dem TSV an. Mit seiner Flexibilität soll er die Mannschaft künftig in mehreren Bereichen verstärken.

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