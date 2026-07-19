Bezirksliga-Zugang und zwei Kreisliga-Abschiede

– Foto: Tobias Sellmaier

Der FV Sulzbach/Murr aus der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall führt Michel Klenk an den Aktivenbereich heran. Der Nachwuchsspieler ist weiterhin für die A-Jugend spielberechtigt, wird ab dieser Saison aber zusätzlich die aktive Mannschaft unterstützen. Mit seiner starken Entwicklung und seinem Einsatz hat er sich diese Möglichkeit verdient. Für den Verein ist Klenk ein weiterer Spieler aus den eigenen Reihen, der nun den nächsten Schritt machen soll. Sulzbach/Murr freut sich über seinen Weg und wünscht ihm viel Erfolg.

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FTSV Kuchen

Der FTSV Kuchen aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils verabschiedet David Kienle und Christoph Friedrich. Kienle, der seine gesamte fußballerische Laufbahn beim FTSV verbrachte, wechselt nach fast 100 Aktiven-Spielen zur SG Bad Überkingen/Hausen. Friedrich schließt sich dem FC Neenstetten an. Der Defensiv-Allrounder prägte Kuchen über 200 Spiele lang, erlebte Bezirksliga-Zeiten und war zuletzt auch spielender Co-Trainer sowie Teammanager. Der Verein bedankt sich für Einsatz, Treue und viele gemeinsame Momente und wünscht beiden alles Gute für ihre neuen Aufgaben.

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TSV Phönix Lomersheim

Der TSV Phönix Lomersheim aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt seine Defensive mit Keyan Yilmaz. Der 21-Jährige kommt vom Bezirksligaabsteiger TSV Schwieberdingen und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung auf diesem Niveau mit. In der Jugend wurde Yilmaz unter anderem beim FV Löchgau, VfB Eppingen und VfB Bretten ausgebildet, ehe er den Schritt in den Aktivenbereich machte. Für Lomersheim ist er eine weitere Option in der Defensive. Der Verein freut sich auf den Zugang und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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