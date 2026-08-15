Bezirksliga-Zugang und weitere Kreisliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Gomaringen setzt auch in der Bezirksliga Alb auf den eigenen Nachwuchs. Mit Jan Mauthe rückt ein weiteres Talent aus der Jugend in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der junge Innenverteidiger soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen und bringt mit seinem Einsatz sowie seiner Präsenz gute Voraussetzungen für den Schritt in den Aktivenbereich mit. Nun kann sich Mauthe auf Bezirksliga-Niveau beweisen und wichtige Erfahrungen im Herrenfußball sammeln.

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TV89 Zuffenhausen

Der TV89 Zuffenhausen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen mit Wesley Debrah. Der 19-Jährige wechselt vom MTV Stuttgart nach Zuffenhausen und ist sowohl im Mittelfeld als auch im Sturm einsetzbar. Debrah überzeugt vor allem mit seiner Ruhe am Ball und der Fähigkeit, Bälle festzumachen. Mit seiner Flexibilität und unbekümmerten Spielweise soll er der Mannschaft auf mehreren Positionen helfen. Sein persönliches Ziel für die neue Saison ist klar: der Aufstieg.

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TSV Großglattbach

Der TSV Großglattbach begrüßt zwei Neuzugänge für die kommende Saison: Tobias Kuhnle und Emre Araz verstärken künftig den Kreisligisten.

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