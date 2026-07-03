Bezirksliga-Zugang und Torhüter verstärkt Kreisligist

– Foto: Andreas Krisch

Der 1. FC Frickenhausen aus der Bezirksliga Neckar/Fils begrüßt Ismail Oguz zurück. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom TV Echterdingen zu den Blau-Weißen und übernimmt künftig auch die Rolle als spielender Co-Trainer im Trainerteam um Sascha, Vladan und Florian. Oguz bringt Erfahrung, Spielübersicht und ein starkes Passspiel mit. Zudem gilt der Rechtsfuß bei Standardsituationen und im Dribbling als gefährlich. Auf und neben dem Platz soll er wichtige Impulse setzen. Für den FCF ist seine Rückkehr eine vielseitige Verstärkung für den Kader.

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Türk Gücü Möglingen

Türk Gücü Möglingen aus der Kreisliga B5 Enz/Murr verstärkt sein Mittelfeld mit Mikail Ergün. Der Neuzugang war zuletzt für den TSC Kornwestheim aktiv und bringt Übersicht, Spielverständnis sowie Flexibilität mit. Ergün kann im Zentrum eingesetzt werden und auch auf dem linken Flügel spielen. Mit seinen Qualitäten soll er das Spiel beleben, Chancen vorbereiten und dem Team zusätzliche Optionen geben. Der Verein freut sich auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie gemeinsame Saison in den Farben von Türk Gücü.

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TSV Schornbach

Der TSV Schornbach aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall verstärkt sein Torwartteam mit Felix Heß. Der 22-jährige Schlussmann wechselt von der TSG Buhlbronn zum TSV und komplettiert den Kader auf der Torhüterposition. Heß sucht bewusst eine neue Herausforderung und möchte sich dem Konkurrenzkampf stellen. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Bereitschaft zur Weiterentwicklung soll er das Torwartteam beleben. Gemeinsam mit dem Torwarttrainer soll der interne Wettbewerb die Leistungen weiter steigern. Der TSV freut sich auf den Neuzugang.

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