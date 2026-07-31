Bezirksliga-Zugang und Allrounderin kommt vom Meister

– Foto: Christian Schneider

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Jungingen verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit Matthias Hillenbrand. Der 20-Jährige wurde in der Jugend des TSV Neu-Ulm als Torwart ausgebildet, möchte sich künftig jedoch als Feldspieler beweisen. Beim SVJ ist Hillenbrand für den Angriff vorgesehen. Der Verein freut sich auf den neuen Stürmer und heißt ihn zur kommenden Saison herzlich willkommen.

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VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg verstärkt seine Offensive für die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit Teresa Böpple. Die 31-jährige Offensiv-Allrounderin wechselt vom VfB Stuttgart II nach Herrenberg und bringt viel Erfahrung mit. In der vergangenen Saison gewann sie mit den Stuttgarterinnen das Double aus Meisterschaft in der Verbandsliga und WFV-Verbandspokal.

Böpple möchte beim VfL Verantwortung übernehmen und ihren Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten. Zudem hofft sie, die Mannschaft mit einigen Toren unterstützen zu können. Cheftrainer Patrik Recknagel hebt ihre Ruhe, Abschlussstärke und Präsenz hervor. Darüber hinaus soll die erfahrene Angreiferin den jungen Spielerinnen auf und neben dem Platz wichtige Impulse geben.

Mit ihrer Vielseitigkeit und ihrem Gespür für den Abschluss soll Böpple das Offensivspiel der Herrenbergerinnen bereichern. Der Verein freut sich über ihre Entscheidung für den VfL und heißt sie herzlich willkommen. Für die gemeinsame Zeit wünschen die Verantwortlichen ihr eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison im neuen Trikot.

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