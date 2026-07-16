Bezirksliga-Zugang, sportliche Leitung und Staffeltage

– Foto: Marco Kogler

Der SV Jungingen aus der Bezirksliga Donau/Iller verstärkt sich mit Michel Wegele. Nachdem er nach der vergangenen Saison eigentlich bereits sein Karriereende geplant hatte, schließt er sich nun doch dem SVJ an. Wegele bringt Bezirksligaerfahrung aus seiner Zeit in Schnaitheim sowie vier Jahre Landesliga-Erfahrung aus Waldhausen mit. Der technisch starke und spielfreudige Spieler soll der Mannschaft zusätzliche Qualität geben. In Jungingen setzt man auf seine Erfahrung, seine Ruhe am Ball und seine Fähigkeiten im Spielaufbau.

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SV Hegnach

Der SV Hegnach aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall würdigt die Arbeit seines sportlichen Leiters Marco Costantino. Beide Mannschaften bedanken sich für sein langjähriges Engagement, seine Koordination und sein Wirken hinter den Kulissen. Costantino bringt nicht nur den sportlichen Bereich voran, sondern stärkt auch das menschliche und familiäre Vereinsleben. Für Spieler und Trainer nimmt er sich Zeit, sucht Lösungen und ist verlässlicher Ansprechpartner. Der SV Hegnach stellt damit bewusst den Mann in den Vordergrund, der sonst oft im Hintergrund arbeitet.

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Fußballbezirk Alb

Einladung zum Bezirksstaffeltag der Herren des Fußballbezirks Alb

am 17.07.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu unserem Bezirksstaffeltag der Herren (Bezirksliga und Kreisligen)

am 17.07.2026 mit Beginn 19:30 Uhr ein.

Er findet statt in Upfingen

Auf der Wacht,

72813 St. Johann-Upfingen

Auch dieses Jahr wird ERDINGER alle Vereine die am Staffeltag teilnehmen mit dem

ERDINGER Bierspezialitäten-Paket beliefern. Es ist eine tolle Belohnung für unsere Vereine.

Tagesordnung:

Top 1 Eröffnung und Begrüßung

Top 2 Berichte der Staffelleiter – Verbandsrunde 2025/26

Top 3 Entlastung der Staffelleiter

Top 4 Schiedsrichterangelegenheiten

Top 5 Bericht des Bezirkspokalspielleiters

Top 6 Wahl der Staffelleiter

Top 7 Informationen zur Verbandsrunde 2026/27

Top 8 Berichte zur Verbandsrunde 2026/27

Top 9 Ortswahl des nächsten Staffeltages

Top 10 Anträge

Top 11 Verschiedenes

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