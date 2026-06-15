Bezirksliga-Zugang, neues Kreisliga-Trainerduo, Torhüter wechselt

– Foto: Thomas Nast

Die Sportfreunde DJK Bühlerzell stellen ihr neues Trainerduo für die erste Mannschaft vor. Manuel Munz übernimmt zur kommenden Saison als Cheftrainer. Er war zuletzt mehrere Jahre beim FC Honhardt tätig und arbeitete sich dort vom spielenden Co-Trainer zum Cheftrainer hoch. Als Spieler war er beim VfR Altenmünster, TSV Crailsheim und FC Honhardt aktiv. Unterstützt wird er von Kubilay Köksal, der vom TSV Vellberg kommt und als spielender Co-Trainer zusätzliche Offensivqualität einbringen soll. Beide sollen den Neustart im Schäufelfeld künftig prägen.

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Spvgg Trossingen

Die Spvgg Trossingen hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Adrian Süss wechselt von der SpVgg Aldingen zum Bezirksligisten und verstärkt das Team von Trainer John Müller. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler war bei seinem Heimatverein in der vergangenen Meistersaison der Kreisliga B als Spieler-Co-Trainer Dreh- und Angelpunkt im Zentrum. Zuvor war Süss fünf Jahre beim BSV Schwenningen aktiv, unter anderem in der Landesliga und in der Bezirksliga-Meistermannschaft 2024. In Trossingen erhält er die Rückennummer sieben.

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TSV Malmsheim

Der TSV Malmsheim verstärkt sich für die kommende Saison mit Mario Morlok. Der 29-jährige Torhüter wechselt vom TSV Flacht zum Kreisligisten und soll künftig zusätzliche Qualität zwischen den Pfosten bringen. In der vergangenen Saison kam Morlok auf einen Einsatz, insgesamt stehen 50 Spiele in seiner Bilanz. Mit seiner Erfahrung soll er das Torwartteam im blau-weißen Trikot ergänzen. Der Verein heißt den Schlussmann herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit.

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