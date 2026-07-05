Bezirksliga-Zugang, neuer Landesliga-Keeper und Kreisliga-Trainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Dietersweiler aus der Bezirksliga Nordschwarzwald verstärkt seine Offensive mit Colin Just. Der Angreifer wechselt vom SV Wittlensweiler nach Dietersweiler und ist der dritte Neuzugang für die kommende Saison. In seiner ersten Saison im Aktivenbereich erzielte Just knapp 30 Tore und stellte damit seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis. Mit seiner Abschlussqualität soll er dem SVD zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff verleihen. Der Verein freut sich auf den neuen Goalgetter.

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SV Nehren

Der SV Nehren aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verstärkt sein Torhüterteam mit Pascal Kusch. Der Torspieler wechselt zur neuen Saison zum SVN und bringt mit seinem Gardemaß zusätzliche Präsenz zwischen den Pfosten mit. Ausgebildet wurde Kusch über Jahre bei der TSG Balingen, wo er wichtige Grundlagen sammelte. In Nehren stellt er sich nun dem Konkurrenzkampf um die Nummer eins. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und wünscht ihm einen erfolgreichen Start.

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TSV Duttenberg

Der TSV Duttenberg II stellt sein Trainerteam neu auf. Nach der Meldung der zweiten Mannschaft für die Kreisliga B übernehmen Florian Matt und Nico Sauer die Verantwortung für die neue Saison. Matt unterstützte die Teams zuletzt als Physio und Sanitäter regelmäßig an der Seitenlinie. Sauer bleibt dem Trainerteam erhalten und bringt seine Erfahrung weiter ein. Fabian Zimmermann gibt seine Traineraufgabe ab, bleibt dem Verein aber als Betreuer beider Mannschaften und Ausschussmitglied verbunden.

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