Bezirksliga-Zugang, neuer Kreisliga-Trainer und zahlreiche Abschiede

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Großdeinbach verabschiedet zum Saisonende mehrere prägende Personen. Elvan Beyer wechselt nach 33 Torbeteiligungen in 26 Spielen zum Landesligaaufsteiger TSV Gaildorf. Luca Schöttle kehrt zum FC Durlangen zurück, Julian Cely schließt sich der SG Bettringen an. Spielertrainer Luca Benz sucht beim Landesligisten TSGV Waldstetten die nächste Herausforderung. Zudem beendet Torsten Hertweck nach Platz zwei sein Engagement als Trainer der Reserve, bleibt dem Verein aber als Spieler und Mitglied erhalten. Der TSV bedankt sich für Einsatz, Leidenschaft und gemeinsame Momente. Bis auf diese Veränderungen bleibt der Kader zusammen. Der Verein sieht die Wechsel auch als Bestätigung seiner Entwicklungsarbeit.

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TSV Schornbach II

Der TSV Schornbach II erweitert sein Trainerteam in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall mit Pascal Hasert. Der bisherige Coach des SC Urbach wird künftig gemeinsam mit Kevin Lednig als Trainerduo Verantwortung übernehmen. Lednig freut sich über Haserts Entscheidung und betont dessen Erfahrung sowie die menschliche Passung zum Verein. Gemeinsam soll das Duo die positive Entwicklung der Mannschaft fortführen und die nächsten Schritte für Team und Verein gestalten. Der TSV wünscht Hasert einen guten Start.

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TSV Eningen/u.A.

Der TSV Eningen/u.A. verstärkt sein Mittelfeld mit Erik Grats. Der 21-Jährige wechselt vom TSV Betzingen ins Arbachtal und fühlt sich vor allem im zentralen Mittelfeld wohl. In bislang 53 A-Liga-Spielen erzielte er 24 Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Marc Reinhardt sieht in Grats einen jungen Spieler, der sein Können bereits nachgewiesen hat und zugleich weiteres Entwicklungspotenzial mitbringt. Der TSV freut sich auf den Neuzugang und die gemeinsame Saison.

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TSV Phönix Lomersheim

Der TSV Phönix Lomersheim präsentiert mit Colin Funtek den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Nach mehreren Abschieden am vergangenen Wochenende wechselt der Linksfuß aus der U19 des VfB Bretten ans Wässerle. Funtek ist offensiv flexibel einsetzbar und soll dem Bezirksligisten zusätzliche Optionen geben. Der Verein heißt ihn willkommen und wünscht Colin eine erfolgreiche, verletzungsfreie Spielzeit.

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