Bezirksliga-Zugang, Landesliga-Verlängerung und neuer Trainer

Mit Endrit Duraku können unsere Verantwortlichen einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der 21-Jährige wechselt vom VfL Kirchheim zu unseren Blau-Weißen und wird der FCF-Offensive noch mehr Flexibilität verleihen - denn im Angriff ist er auf allen Positionen einsetzbar. Zu Endrit‘s Stärken gehören das Dribbling, der Torabschluss, aber auch ein guter Blick für den besser postierten Mitspieler. Vor seiner Station in Kirchheim spielte der in Heiningen wohnhafte Fan des FC Bayern München in Bad Boll, beim FV Illertissen und beim SSV Reutlingen. Funfact: Neben Endrit durften wir ja auch bereits Bledor Duraku vorstellen. Beide tragen den selben Nachnamen, sind aber weder mit einander verwandt, noch verschwägert.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Blaubeuren (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Blaubeuren freut sich, die Vertragsverlängerung mit einem seiner vielversprechendsten jungen Spieler bekannt zu geben: Oliver Wlodarski wird auch in der kommenden Saison das Trikot unseres Vereins tragen. Der erst 20-jährige Offensivspieler hat in seiner ersten Saison angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt – jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt! Sportvorstand Bülent Aksakal: „Oliver ist nach nur einer Saison bei uns auf einem richtig guten Weg. In den ersten 6 Monaten hat er sich schwer getan. Wir wussten, dass er Zeit braucht, um sich nach der Jugend im aktiven Bereich zurechtzufinden. Er ist erst 20, aber seine körperliche Stärke und Schusstechnik ist bemerkenswert. In der Aufstiegsrunde hatte er einen guten Lauf. Leider hat ihn eine Bänderdehnung am Fußgelenk ausgebremst. Ich denke, dass er jetzt noch stärker zurückkommt, weil er fest in der Mannschaft verankert ist. In seiner zweiten Saison werden wir viele Tore von ihm bejubeln dürfen.“ Mit harter Arbeit, Geduld und der richtigen Einstellung hat sich Oliver in unser Team gekämpft – und wir sind überzeugt, dass wir in der kommenden Spielzeit noch viel Freude an ihm haben werden.

+++

+++

TSV Regglisweiler (Frauen-Bezirksliga Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuer Trainer an Bord! Mit großer Freude dürfen wir euch unseren neuen Coach vorstellen: Sven Mauer übernimmt ab sofort zusammen mit Ann-Kathrin Schwer das Training unserer Damenmannschaft! Wir sagen herzlich willkommen, Sven & freuen uns riesig auf die gemeinsame Zeit, viele intensive Einheiten und eine neue Saison mit dir an der Seitenlinie! Auf eine neue Ära – mit Teamgeist, Ehrgeiz und ganz viel Spaß am Spiel!

+++

+++

SV Vaihingen II (Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir sagen: Herzlich willkommen beim SVV, Elias Koch! „Eli“ ist für viele bei uns kein neues Gesicht – er hat bereits in der vergangenen Saison des Öfteren mittrainiert und wurde mehr und mehr zum Teil der Mannschaft. Umso mehr freuen wir uns, dass er von nun auch ganz offiziell dabei ist! Eli wird uns ab sofort über die Außenverteidigerpositionen verstärken. Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich perfekt zu uns passt – und freuen uns auf viele starke Spiele mit dir im SVV-Trikot!

+++

+++