Bezirksliga-Zugang, Landesliga-Verlängerung und Kreuzbandriss

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Sportfreunde Lorch setzen in der Bezirksliga Ostwürttemberg weiter auf junge Qualität. Silas Podilczak wechselt vom TSGV Waldstetten an den Goldwasen und bringt trotz seines jungen Alters bereits Einsätze aus der Landesliga mit. Damit gewinnt Lorch einen Spieler, der Potenzial und erste Erfahrung auf höherem Niveau verbindet. Der Transfer fügt sich in eine Kaderplanung ein, die Entwicklung und sportliche Substanz gleichermaßen im Blick hat.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Bernhausen

Der TSV Bernhausen setzt als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf eine prägende Vereinsfigur. Ali Karakoc bleibt dem TSV treu und wird künftig wieder als Spieler angreifen. Seit Juli 2019 trägt er das Bernhäuser Trikot und ist damit der dienstälteste aktive Spieler im Kader. Zuletzt arbeitete Karakoc mit großer Hingabe als Co-Trainer, nun soll er seine Qualitäten wieder auf dem Platz einbringen. Für den Verein steht er wie kaum ein anderer für Kampfgeist, Loyalität und Identifikation. Seine Zusage ist deshalb mehr als eine sportliche Personalentscheidung.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Erlenbach

Beim TSV Erlenbach rückt der Fußball für einen Moment in den Hintergrund. Manu Scholz hat erneut einen Kreuzbandriss erlitten – ein bitterer Rückschlag für den Spieler, der bereits nach seinem Wechsel 2024 von einer schweren Verletzung ausgebremst worden war. Gerade erst hatte er sich wieder herangearbeitet und ins Team zurückgekämpft. Nun beginnt der Weg erneut. Der Bezirksligist stellt sich geschlossen hinter Scholz. Erlenbachs Botschaft ist klar: Dieser Kampf wird nicht allein geführt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++