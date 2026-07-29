Bezirksliga-Zugang, Kreisliga-Rückkehrer und weiterer Transfer

– Foto: Alexander Sättele

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SC Urbach begrüßt Alexandros Karatsioras als dritten Neuzugang für die Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall. Das Eigengewächs rückt in den Aktivenbereich auf und gehört künftig zum Kader der ersten und zweiten Mannschaft. Bereits bei früheren Einsätzen hinterließ Karatsioras einen positiven Eindruck. Der SCU freut sich über seinen Verbleib und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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SGM Sachsenheim

Die SGM Sachsenheim verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A3 Enz/Murr mit Torhüter Danny Schaffert. Der Rückkehrer wechselt von der SG Gemmrigheim/Walheim zu den Aktiven und trägt künftig wieder das SGM-Trikot. Der Verein begrüßt Schaffert herzlich zurück und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison zwischen den Pfosten.

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TSG Ehingen

Die TSG Ehingen verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit Mustafa Mavis. Der 22-jährige Ehinger spielte bislang für Türkgücü Ehingen, den SSV Ulm und den FV Olympia Laupheim. Mavis ist auf den Außenbahnen offensiv wie defensiv einsetzbar. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte er eine erfolgreiche Saison spielen und sich sportlich sowie persönlich weiterentwickeln. Sein bislang schönstes Erlebnis war das Pokal-Viertelfinale mit Laupheim gegen den VfB Stuttgart. Die TSG heißt ihren Neuzugang herzlich willkommen.

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