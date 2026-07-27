Bezirksliga-Zugang, Kreisliga-Rückkehr und zwei Abschiede

– Foto: Joachim Koschler

Die SGM Sachsenheim begrüßt Simon Blasig zurück im Kader für die Kreisliga A3 Enz/Murr. Nach seinem Sabbatical kehrt er zu den Aktiven zurück und wird künftig wieder das Trikot der SGM tragen. Der Verein freut sich über das Comeback und die zusätzliche Verstärkung für die kommende Saison. Blasig soll schnell wieder Anschluss an die Mannschaft finden und seine Qualitäten einbringen. Die SGM Sachsenheim wünscht ihm einen gelungenen Neustart sowie eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison im Team.

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TSV Gomaringen

Der TSV Gomaringen verstärkt seine erste Mannschaft für die Bezirksliga Alb mit Valentin Kirschenmann. Der Neuzugang wechselt vom TSV Grombühl nach Gomaringen und bringt technische Qualitäten sowie großen Einsatzwillen mit. Mit seiner Spielweise soll Kirschenmann das Team in der kommenden Saison bereichern und zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Der Verein heißt ihn herzlich willkommen und wünscht ihm ein erfolgreiches Jahr in der Bezirksliga sowie eine verletzungsfreie Saison im Trikot des TSV Gomaringen.

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TV Hochdorf

Der TV Hochdorf verabschiedet drei Spieler aus seinem Kreisliga-A1-Kader. Jan Nagel wechselt nach drei Jahren zur SGM Ohmden/Holzmaden und übernimmt dort das Cheftraineramt. Dani Otto schließt sich ebenfalls der SGM an. Basti Kuhn legt zunächst eine Fußballpause ein. Der langjährige Toptorschütze erzielte in 180 Spielen starke 90 Treffer für den TVH. Der Verein bedankt sich bei allen drei Akteuren für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren wichtigen Beitrag zur Mannschaft und wünscht ihnen sportlich wie persönlich alles Gute.

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