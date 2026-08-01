Bezirksliga-Zugang, Kreisliga-Abschied und weiterer Transfer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FV Markgröningen II verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Enz/Murr mit Pavel Filchev. Der Neuzugang soll die Mannschaft in der kommenden Saison unterstützen und bringt Ehrgeiz, Qualität sowie den Willen zur stetigen Weiterentwicklung mit. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass Filchev sportlich und menschlich bestens zum Team passt. Der FV Markgröningen heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison im grün-weißen Trikot.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Deckenpfronn

Der SV Deckenpfronn verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Jeremy Arlt. Der 23-Jährige wechselt vom VfL Nagold zum SVD und ist auf beiden Außenverteidiger-Positionen einsetzbar. Mit seiner Vielseitigkeit soll er die Defensive des Teams verstärken. Arlt verfolgt das Ziel, mit seiner neuen Mannschaft im oberen Tabellenbereich mitzuspielen. Der SV Deckenpfronn heißt seinen ersten Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Sulzdorf

Der TSV Sulzdorf verabschiedet mit Maciej „Maggi“ Majchrzak einen langjährigen Leistungsträger aus der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall. Nach acht Jahren, 153 Pflichtspielen, 20 Toren und 41 Vorlagen verlässt der Mittelfeldspieler den Verein aus beruflichen Gründen. Majchrzak hatte maßgeblichen Anteil an den Meisterschaften der Reserve sowie der ersten Mannschaft und dem Aufstieg. Der TSV bedankt sich für seinen Einsatz und Teamgeist und wünscht ihm für seine berufliche, private und sportliche Zukunft alles Gute.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++