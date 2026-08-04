Bezirksliga-Zugang, Keeper wechselt und Kreisliga-Transfer

– Foto: Thomas Nast

Der SV Frickenhofen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit Luis Wolber. Der 21-jährige Flügelspieler kommt vom TSV Sulzbach-Laufen und ist ein Eigengewächs aus der SGM-Jugend. Mit seiner Schnelligkeit soll er neue Impulse für die Offensive setzen. Ausschlaggebend für den Wechsel waren mehrere Freunde im Team und frühere gemeinsame Jugendjahre. Nach bislang nur einem Einsatz im Aktivenbereich möchte sich Wolber weiterentwickeln und künftig zum Erfolg der Mannschaft beitragen.

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TSV Laufen/Eyach

Der TSV Laufen/Eyach verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern mit Lukas Lagiewski. Der junge Torhüter wurde ab der E-Jugend beim TSV Frommern ausgebildet und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. Im Sommer entschied er sich für den Wechsel zu den Eyachkickern. In den ersten Testspielen kam Lagiewski bereits zum Einsatz und überzeugte besonders in Eins-gegen-eins-Situationen. Der TSV begrüßt einen weiteren Neuzugang und freut sich auf seine weitere Entwicklung zwischen den Pfosten.

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TSV Merklingen

Der TSV Merklingen kann sich über die Rückkehr eines bekannten Gesichts freuen. Mit Joel Jakubowski kehrt ein Eigengewächs zum Bezirksligisten zurück, nachdem er bereits in der B- und A-Jugend das Trikot des TSV getragen hatte. In den vergangenen Jahren sammelte er wertvolle Erfahrungen außerhalb des Vereins und bringt nun zusätzliche Qualität in den Kader. Besonders sein starker linker Fuß, seine technische Klasse sowie seine Ruhe am Ball sollen das Spiel des TSV bereichern. Die Verantwortlichen freuen sich über die Rückkehr des vielseitigen Spielers und heißen ihn herzlich in Merklingen willkommen.

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