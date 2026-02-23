Bezirksliga-Zugänge und Verbandsliga-Verlängerung News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

SV Salamander Kornwestheim Der SV Salamander Kornwestheim verstärkt sich in der Bezirksliga Enz/Murr mit zwei Neuzugängen für die Rückrunde. Marko Makovic (30) übernimmt auf der linken Abwehrseite Verantwortung. Der gelassene Linksverteidiger stand zuletzt bereits im Kader der ersten Mannschaft und soll defensiv für Stabilität sorgen. Im Mittelfeld stößt Dennis Bechthold (28) hinzu. Der ehrgeizige und vielseitige Akteur setzte direkt ein Zeichen und traf in der vergangenen Woche für die zweite Mannschaft. Mit seiner Dynamik soll er auch in der Offensive Impulse liefern.