Bezirksliga-Zugänge und Verbandsliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der SV Salamander Kornwestheim verstärkt sich in der Bezirksliga Enz/Murr mit zwei Neuzugängen für die Rückrunde. Marko Makovic (30) übernimmt auf der linken Abwehrseite Verantwortung. Der gelassene Linksverteidiger stand zuletzt bereits im Kader der ersten Mannschaft und soll defensiv für Stabilität sorgen.
Im Mittelfeld stößt Dennis Bechthold (28) hinzu. Der ehrgeizige und vielseitige Akteur setzte direkt ein Zeichen und traf in der vergangenen Woche für die zweite Mannschaft. Mit seiner Dynamik soll er auch in der Offensive Impulse liefern.
Der Verein verbindet die Verpflichtungen mit klaren Erwartungen an eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte.
+++
+++
Der TSV Oberensingen treibt als Vierter der Verbandsliga Württemberg seine Personalplanung weiter voran und verlängert mit Lukas Linder. Der Defensiv- und Mittelfeldspieler gehört seit der Saison 2021/2022 zum Kader und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe entwickelt.
127 Einsätze im rot-schwarzen Trikot unterstreichen seine Konstanz und Verlässlichkeit. Intern wird die Verlängerung als starkes Zeichen für Stabilität und Identifikation gewertet. Der Verein betont seine Freude über die weitere Zusammenarbeit und verbindet damit die Hoffnung auf eine erfolgreiche und vor allem gesunde kommende Spielzeit.
+++
+++