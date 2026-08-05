Bezirksliga-Zugänge und fünf Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Herbert Schürl

Die SGM Krumme Ebene am Neckar verstärkt ihren Kader nach dem Abstieg aus der Landesliga mit zwei Neuzugängen. Julian Kirr (22) und Felix Brodbeck (19) schließen sich dem Bezirksligisten an. Beide sind im zentralen Mittelfeld zuhause und sollen mit ihrer Qualität sowie ihrem Entwicklungspotenzial neue Impulse im Team setzen. Die SGM freut sich auf die gemeinsame Saison und die Verstärkung für das Mittelfeld.

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SV Mitteltal-Obertal

Der SV Mitteltal-Obertal setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Timmo Finkbeiner rückt ein 19-jähriger Torhüter aus der Jugend in den Aktivenbereich auf und bleibt dem Kreisligisten treu. Seine größten Stärken liegen im Eins-gegen-eins, wo er bereits sein Talent unter Beweis stellen konnte. Für den Keeper war der Verbleib beim SVMO eine Herzensangelegenheit. Die Verantwortlichen freuen sich über den nächsten Eigengewächs im Aktivenkader und wünschen Timmo eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison mit vielen starken Paraden.

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Stuttgarter SC

Der Stuttgarter SC setzt in der Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen weiter auf Kontinuität und verlängert mit fünf wichtigen Spielern. Torwart Patrick Carvalho bleibt ebenso wie Stürmer Daniel Esteves, der zuletzt 30 Scorerpunkte sammelte. Auch der vielseitige Marvin Santos Martins gehört weiterhin zum Kader und kann in der Innenverteidigung sowie im defensiven und offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Patrick Fonseca verlängert ebenfalls und bleibt mit Tempo, Laufbereitschaft und Abschlussstärke Teil der Offensive. Komplettiert wird das Quintett von Dominik Costa, der im offensiven Mittelfeld und im Sturm einsetzbar ist. Der SSC sichert sich damit wichtige Qualität und Erfahrung für die Saison 2026/27.

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