Bezirksliga-Zugänge, Landesliga-Transfer und neuer Trainer

– Foto: Tobias Sellmaier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Nehren verstärkt seine Offensive für die Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Samuel Schmid. Der Flügelspieler wechselt vom benachbarten TSV Ofterdingen zum SVN und kann auf beiden offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. Schmid bringt starke Physis, viel Zug zum Tor und einen gefährlichen linken Fuß mit. Mit seiner Dynamik und Abschlussqualität soll er für zusätzliche Impulse sorgen. Der SV Nehren heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und freut sich auf seine ersten Einsätze im rot-grünen Trikot.

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SV Oberelchingen

Beim SV Oberelchingen beginnt mit Philipp Stefanic eine neue Ära an der Seitenlinie. Der neue Trainer übernimmt den Kreisligisten zur Saison 2026/27 und wurde zum Auftakt des neuen Vereinsformats „SVO INSIDE“ genauer vorgestellt. Damit möchte der SVO künftig regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen der Fußballabteilung geben. Für Stefanic und seine Mannschaft steht nun ein erfolgreicher Saisonstart im Mittelpunkt.

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SV Unterweissach

Der SV Unterweissach verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Rems/Murr/Hall gleich mehrfach. Mit Khaled Alkarim, Hendrik Schulz und Ramish Alizayi rücken drei Talente aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft auf. Im Tor stoßen Gratian Putan vom FC Viktoria Backnang und Marco vom SV Westerheim hinzu und ergänzen Phillipp Wieland. Für zusätzliche Offensivqualität sorgt Daniel Ntarok, der vom Landesligisten SG Weinstadt zum SVU wechselt.

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