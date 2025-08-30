 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der SV Horchheim, der aktuell mit zehn Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga steht, empfängt am Samstag den TSV Mommenheim.
Der SV Horchheim, der aktuell mit zehn Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga steht, empfängt am Samstag den TSV Mommenheim. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Bezirksliga: Zornheim und Horchheim spielen beide 2:2

Beide Spitzenteams spielen unentschieden+++ Fortuna Mombach und Fontana Finthen warten beide auf ersten Sieg

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Den fünften Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen eröffnen die beiden aktuell punktbesten Teams (jeweils 10 Zähler) bereits am Samstagnachmittag: Der TSV Zornheim und der SV Guntersblum trennen sich 2:2 , parallel trennten sich der SV Horchheim und der TSV Mommenheim ebenfalls 2:2. Am Sonntag geht es um 12 Uhr weiter: Hassia Bingen, das zuletzt den ersten Dreier feierte, will gegen die TSG Gau-Odernheim II nachlegen. Um 12.45 Uhr trifft außerdem die TSG Bretzenheim II auf den TSV Nieder-Olm. Ab 15 Uhr folgen die restlichen Partien: Das aktuell noch punktlose Team Fontana Finthen empfängt den VfL Gundersheim, Barbaros Mainz spielt gegen Marienborn II, der FSV Saulheim tritt gegen TuS Wörrstadt an und der VfR Nierstein hat Fortuna Mombach zu Gast.

Alle Partien im Überblick:

Heute, 16:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
2
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
2
2
Abpfiff

Morgen, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
12:00

Morgen, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
12:45

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
15:00live

Aufrufe: 030.8.2025, 18:00 Uhr
Celine GollanAutor