Bezirksliga: Zornheim rettet sich im Zwölf-Tore-Spiel Der TSV Zornheim sichert sich in einem spektakulären Duell gegen Meister Barbaros den Klassenerhalt in der Bezirksliga +++ Die TuS Marienborn II muss nach dem Mainzer Derby gegen Bretzenheim II noch um die Vizemeisterschaft bangen von Michael Heinze · Heute, 12:31 Uhr · 0 Leser

Miguel Wotzka (links) vom TuS Wörrstadt geht gegen Niersteins Leon Lurkin in den Zweikampf. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Rheinhessen. Nur 3:3 im Derby gegen die Bretzenheim 46 II: Für Marienborn II ist die Vizemeisterschaft auch nach dem vorletzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen noch nicht fix. Im Keller hat sich Zornheim durch ein verrücktes 7:5 bei Meister Barbaros gerettet, während Finthen und Nierstein bangen müssen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 15:00 Uhr SKC Barbaros Mainz Barbaros MZ TSV Zornheim Zornheim 5 7 Abpfiff „Glückwunsch an den Gegner, der hoch verdient gewonnen und stark gekämpft hat“, so Hakan Akcay, Sportlicher Leiter von Barbaros. „Bei uns war etwas die Luft raus.“ TSV-Co-Trainer Marcel Baumgärtner: „Unsere Jungs sind durch die Hölle gegangen, haben mehr als das Limit investiert. Dazu kommen überragend gut ausgespielte Kontersituationen, die uns den Sieg und den Klassenerhalt gebracht haben. Wir sind unfassbar stolz.“ Tore: 0:1, 0:2 Nils Horn (14., 32.), 0:3 Max Philippi (35.), 1:3, 2:3 Kevin Schuhmacher (42., 43.), 2:4 Philippi (54.), 2:5 Luis Spang (55.), 3:5 Haris Beslic (67.), 4:5 Schuhmacher (70.), 4:6 Spang (73., Foulelfer), 4:7 Philippi (75.), 5:7 Lee Weber (90.). Zuschauer 70.

„Ein einseitiges Spiel, in dem schnell klare Verhältnisse geherrscht haben“, resümierte Mommenheims Sprecher Matthias Stüber. „In der zweiten Halbzeit ist die Partie deutlich verflacht.“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Maurice Göbig (8., 12., 16.), 3:1 Silas Kohler (22.), 4:1 Maurice Göbig (30.), 5:1 Joel Genova (31.), 6:1 Timo Liebisch (37.), 7:1 Efe Mutlu (41.), 8:1 Liebisch (49.), 9:1 Efe Mutlu (77.), 9:2 Luka Garic (82.), 10:2 Maurice Göbig (87.), 10:3 Dayan Rivera (88.). Zuschauer: 120.

„Leider haben wir wieder die erste Halbzeit komplett verschlafen“, ärgerte sich Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Aktuell bekommen wir es nicht hin, 90 Minuten auf dem Niveau zu spielen, das es braucht, um in der Bezirksliga zu gewinnen.“ Tore: 0:1 Alanay Daig (4.), 0:2 Leon Lurkin (8.), 0:3 Paul Junginger (30.), 1:3 Malik Görmez (74.), 1:4 Philipp Gensler (90.+2). Zuschauer: 100.

„Zielsetzung war mindestens einen Punkt zu verteidigen – das hat geklappt“, sagte TuS-Coach Stephan Lampert. „Bretzenheim hat uns in der Anfangsphase ziemlich zugesetzt, aber wir konnten das in der zweiten Halbzeit wieder ausgleichen, auch wenn Bretzenheim noch klarere Chancen hatte. Jetzt fehlt uns noch ein Punkt, um die Vizemeisterschaft klar zu machen.“ TSG-Teammanager Volker Müller sprach von einem „hochklassigen Spiel, das wir bei konsequenterer Chancenverwertung hätten gewinnen können“. Tore: 0:1 Moritz Sonnenschein (3.), 1:1 Müslüm Deliaslan (12., Foulelfer nach Foul an Robin Lampert), 1:2 Jonas Gangl (24.), 1:3 Moritz Sonnenschein (40.), 2:3 Paul Kammerer (51.), 3:3 Frederic Sorg (83.). Rote Karte: Neil Penner (TuS) wegen Foulspiels an Matthis Scholz (74.). Zuschauer: 60.

„In den ersten 30 Minuten waren wir nicht ganz wach und haben dem Gegner das erste Tor geschenkt“, sagte Finthens Sportlicher Leiter Rahul Saini. „Nach dem 0:2 sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen, hatten gefühlt fast nur noch den Ball und echt viele Chancen. Am Ende hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt. Zudem hätte es auch ein oder zwei Elfmeter für uns geben können.“ Tore: 0:1 Sadrack Faber (20.), 0:2 Lennart Lopes Bickel (32.), 1:2 Akira Takano (69.). Zuschauer: 50.

„Eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage“, schimpfte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Wir sind an unserer Chancenverwertung gescheitert.“ Torfolge: 0:1 Eljano Pergjegaj (11.), 1:1, 2:1 Domenico Gagliardi (12., 73.). Zuschauer: 100.

„Gundersheim war einfach giftiger“, so FSV-Vorsitzender Christoph Loré. „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit körperlich überhaupt nicht dagegengehalten.“ Tore: 1:0 Sefkan Tas (15.), 2:0 Besart Morina (38.), 3:0 Eigentor Marc Kartono (43.). Zuschauer: 150.