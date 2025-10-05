Bezirksliga: Zornheim macht zu viele Fehler

Rheinhessen. Nach dem 4:2 im Topspiel bei Verfolger SV Guntersblum ist Aufsteiger SKC Barbaros alleiniger Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen. Schlusslicht Fortuna Mombach feierte beim 3:2 im Derby gegen Fontana Finthen den ersten Dreier.

„Ein leistungsgerechtes Unentschieden zweier spielstarker Mannschaften vor 60 Zuschauern“, resümierte TSG-Teammanager Volker Müller. „Gau-Odernheim stand über 90 Minuten sehr tief und kam nur über Konter zu Gelegenheiten. Bei gefühlt 70 Prozent Ballbesitz fehlte uns heute aber im Angriff die Durchsetzungskraft, um den Gegner ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen.“

„Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, das war die bislang schlechteste Leistung der ganzen Saison“, redete Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo Klartext. „Mir fällt es gerade schwer, Worte zu finden. Wir haben alles vermissen lassen, was uns auszeichnet – Aggressivität, Leidenschaft, Laufbereitschaft. Dass die Marienborner Fußball spielen können, haben sie gezeigt – und wir haben sie eingeladen.“ Das Stenogramm: 0:1 Frederik Sorg (26.), 0:2 Luka Maric (50.), 0:3 Sorg (53.), 0:4 Robin Lampert (57.), 0:5 Kalon Prator (64.), 0:6 Tobias Schuh (72.). Zuschauer: 60.

TSV-Sprecher Matthias Stüber sah „20 bis 25 überragende erste Minuten, nach denen wir höher hätten führen müssen. Anschließend hatten wir nicht mehr die Klarheit in den Aktionen und haben unsere guten Kontermöglichkeiten schlecht ausgespielt“. Stüber: „Die Hassia hat gegen Ende nochmal Oberwasser bekommen, das 1:2 gemacht und alles nach vorne geworfen.“ Tore: 0:1 Maurice Göbig (11.) 0:2 Arda Özel (18.) 1:2 Yannis Berg (87.) Zuschauer: 60.

„Nach anfänglicher Überlegenheit und einem frühen Führungstreffer sah zunächst alles nach einem sicheren Sieg für uns aus“, berichtete Zornheims Sportlicher Leiter Thomas Baumgärtner. „Doch durch individuelle Fehler haben wir den Gegner stark gemacht und sind dadurch zunehmend unter Druck geraten. In der Folge sind wir permanent einem Rückstand hinterhergelaufen.“ Trotz großer Bemühungen sei es seinen Jungs nicht mehr geglückt, das Ding zu drehen. „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, gab Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow zu. „Danach waren wir aber voll da. Unter dem Strich ein überzeugender Sieg – bei dem wir es verpasst haben, die Partie früher zu entscheiden.“ Torfolge: 1:0 Niklas Kasper (3.), 1:1 Aron Habich (16.), 1:2 Georgi Bichinashvili (19., Freistoß), 2:2 Manuel Henss (48.), 2:3 Danell Giannelli (51.), 2:4 Levan Bichinashvili (89.). Zuschauer: 150.

„Vor 50 Zuschauern war es ein von beiden Seiten ein Kampfspiel“, so Fortuna-Abteilungsleiter Johann Grabowski. „Wir haben nicht nur glücklich, sondern auch verdient gewonnen.“ Tore: 1:0 Valdrim Islami (55.), 1:1 Patrick Hochhaus (56.), 2:1 Luka Garic (80.), 2:2 Emilio Doleschy (90.), 3:2 Islami (90.+8). Rote Karte: Youssef Iatissami (Fortuna/67.). Gelb-Rot: Doleschy (Fontana) nach Wortgefecht (90.+8). Zuschauer: 86.

„Bis zur 60. Minute war es ein schwaches Bezirksliga-Spiel“, urteilte FSV-Vorsitzender Christoph Loré. Dann markierte Goalgetter Matthias Cygon das 1:0 (55.). Rico Kreutzer per Traumtor aus 20 Metern (72.) sowie erneut Cygon (86.) sorgten dafür, dass die starke Heim-Serie des FSV weiter Bestand hat. Zuschauer: 75.

„Heute hat es leider nicht gelangt gegen abgezockte Männer aus Mainz“, resümierte SVG-Coach Marian Saar. „Ich fand uns sehr spielbestimmend, doch wir hatten ein paar individuelle Fehler zu viel für ein Topspiel. Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, aber die weitaus cleverere. Am Ende vergeben wir noch hochkarätige Dinger und der Gegner verteidigt leidenschaftlich mit Mann und Maus.“ Hakan Akcay, Sportlicher Leiter von Barbaros: „Wir waren eiskalt vor dem Tor. Abgesehen von den zwei Nachlässigkeiten in der Defensive bei den Gegentoren war es eine starke Mannschaftsleistung.“ Tore: 0:1 Haris Beslic (18., Foulelfer nach Foul an Ali Sengül), 0:2 Lee Weber (48.), 0:3 Sengül (54.), 0:4 Beslic (61.), 1:4 Luke Vollrath (63.), 2:4 Tim Weinbach (85.). Gelb-Rot: Rouven Schiedhelm (SVG) wegen wiederholten Foulspiels (82.). Zuschauer: 200.





