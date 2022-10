Bezirksliga: Zornheim kommt nach 0:3 zurück TSV bejubelt Ausgleich in der Nachspielzeit +++ SV Guntersblum gewinnt in Topspiel gegen FSV Nieder-Olm

SV Klein-Winternheim – FSV Oppenheim 4:2 (0:0). – „Das waren heute zwei total unterschiedliche Halbzeiten“, erläuterte FSV-Spielertrainer Marco Streker. Halbzeit eins war vor 60 Zuschauern pari-pari. Dicke Chancen gab es null. „In der zweiten Halbzeit waren beide Defensiven unsauber und es hätte 3:3, 4:4 oder sogar 5:5 ausgehen müssen. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen.“ SVK-Co-Trainer Matthias Tüllmann indes bilanzierte: „Wir sind auf eine gute strukturierte Oppenheimer Mannschaft getroffen und haben 20 Minuten gebracht, um in unser Spiel zu kommen. Trotzdem haben wir es in dieser Zeit geschafft, kompakt und aggressiv zu verteidigen. Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen, und haben immer mehr spielerische Lösungen gefunden, um unser Spiel aufzuziehen.“ Der Dreier gehe voll in Ordnung.

Tore: 1:0 Johannes Schwank (58., Kopfball), 2:0 Kiya Hajati (62.), 2:1 Leon Bernhöft (64.), 3:1 Schwank (78., Foulelfmeter), 3:2 Paul Hager (82.), 4:2 Philipp Zwirner (83.).