Bezirksliga: Zehntore-Spektakel in Neuhausen

TuS Neuhausen – FSV Nieder Olm 7:3 (5:0). – „Die ersten 60 Minuten unserer Elf waren top“, schwärmte Dennis Dell, Sportlicher Leiter der Elf von der Gaustraße. „Danach haben wir uns ein wenig aus dem Konzept gebracht und ein anderes Gesicht an den Tag gelegt. Dennoch war der Sieg natürlich ungefährdet.“ Dells Appell: „Wir müssen jetzt weiter fokussiert und konzentriert bleiben, um das Unmögliche möglich zu machen.“ FSV-Boss Christoph Loré ärgerte sich über die Leistung seiner Mannschaft: „Eine katastrophale Vorstellung. Klar uns fehlen mit Rico Kreutzer oder Kevin Schuhmacher wichtige Spieler verletzungsbedingt – aber so darfst du dich nicht präsentieren.“ Einfache Ballverluste im Aufbau im Minutentakt, die die torgeilen Platzherren gnadenlos nutzten, führten dazu, dass das Match nach 30 Minuten gelaufen war. „Die Mannschaft beschäftigt sich aus meiner Sicht zu viel mit Dingen abseits des Platzes, ist gedanklich vielleicht schon in der nächsten Saison“, klagte Loré. „Der Aufstiegszug ist definitiv abgefahren.“Tore: 1:0 Marcel Seibel (5.), 2:0 Philip Bach (9.), 3:0 Mikheili Kopaliani (17.), 4:0 Bach (23.), 5:0 Christopher Ludwig (30.), 6:0 Jonas Frey (50.), 6:1 Matthias Cygon (62.), 6:2 Sören Boomgarden (65.), 6:3 Tobias Kilb (72.), 7:3 Frey (90.+6).

TuS Marienborn II – SV Guntersblum 2:3 (2:1). – „Aus 2:0, wird 2:3“, konnte es TuS-Co-Trainer Philip Spieckermann nicht fassen. „Ich bin sprachlos. Wir betreiben einen Riesenaufwand, spielen gut – und machen uns das in fünf Minuten wieder kaputt.“ SVG-Coach Marian Saar betonte, seine Jungs hätten „die Anfangsphase verschlafen und starke Marienborner zum Toreschießen eingeladen. Zum Glück bekamen wir direkt nach dem 0:2 einen Elfer. Nach der Pause kamen wir bockstark aus der Kabine und haben die Partie gedreht.“ Tore: 1:0, 2:0 Alexander Luc Markiefka (13., 17.), 2:1 Dennis Willhelm (20., Foulelfer im Nachschuss nach Foul an Jan Weinbach), 2:2 Jan Weinbach (49.), 2:3 Salim Agdad (54.). Dylan Bos (TuS) hält Foulelfer von Dennis Wilhelm (20.).

FC Aksu Mainz – RWO Alzey 7:1 (5:0). – „Wir haben uns nicht vom Tabellenplatz irritieren lassen und den Gegner ernst genommen“, betonte Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter von Aksu. „In der ersten Halbzeit haben wir jede Chance gut genutzt. Großes Lob an die Jungs von Alzey, die bis zum Schluss gekämpft haben.“ RWO-Coach Christoph Heinrich: „Wir waren in allen Bereichen unterlegen. Dennoch Kompliment an meine Jungs, die trotz der wöchentlichen Rückschläge immer Willen zeigen.“ Tore: 1:0 Efe Mutlu (4.), 2:0 Mahdi Mehnatgir (12.), 3:0 Mutlu (15., Foulelfmeter), 4:0 Kadir Aygurlu (21.), 5:0, 6:0 Mehnatgir (23., 68.), 6:1 Salah Alshami (74.), 7:1 Mehnatgir (79.).

SV Horchheim – FSV Oppenheim 7:1 (0:1). – „Auch wenn wir in der ersten Halbzeit Chancen hatten, waren wir viel zu weit von den Männern weg und konnten nicht in unser gewohntes Spiel finden“, so Benjamin Bürger, Sportlicher Leiter beim SVH. „Wir haben da fast alles vermissen lassen – vor allem aber die Gier.“ Nach der Pause machte Horchheim ernst, brachte Wille und Leidenschaft auf den Platz. „Direkt nach Wiederanpfiff haben wir sogar binnen zwei Minuten drei Hundertprozentige vergeben, ehe wir uns dann auch belohnt haben.“ Bürgers Fazit: „Eine super zweite Halbzeit, da wir endlich mal wieder einem Gegner keine Luft zum Atmen gelassen, nie zurückgesteckt haben und bis zum Schluss am Anschlag waren.“ Tore: 0:1 Leon Bernhöft (22.), 1:1 Lars Freese (61.), 2:1 Lucas Vardaxis (65., direkt verwandelter Eckball (65.), 3:1, 4:1 Pascal Sadurski (70., 76.), 5:1 Dennis Renner (78.), 6:1 Domenico Gagliardi (81.), 7:1 Paul Jung (85.).

TSV Zornheim – Ataspor Worms 3:1 (0:0). – Bis zur 70. Minute war das Ding zerfahren. Der TSV fand erst im letzten Drittel die Mittel, um „den unangenehmen Gegner Ataspor zu knacken“, so Mirco Streich, Sportlicher der Zornheimer. Tore: 0:1 Dennis Seyfert (55., Foulelfer nach Foul an Hasan Serdar), 1:1 Nils Horn (70.) 2:1 Steffen Völker (75., Freistoß), 3:1 Niklas Kasper (79.).

TSV Mommenheim – VfL Gundersheim 3:3 (0:1). – „Am Ende enttäuschend, in der 95. Minute bei einem Eckball das Gegentor zu bekommen“, bekannte TSV-Coach Sven Liebisch. „Die anderen beiden Gegentore fallen durch einen gegnerischen Einwurf. Wir waren die deutlich griffigere Mannschaft. Gundersheim hat aus wenigen Chancen die Tore gemacht.“ Tore: 0:1 Silas Meister (7.), 1:1 Marko Pezic (65.), 1:2 Meister (75.), 2:2, 3:2 Joel Genova (78., (85.), 3:3 Omran Chehab (90.+5).

VfR Nierstein – FSV Saulheim 3:3 (3:2). – „Wir sind perfekt ins Spiel gestartet und haben aus unserer Überlegenheit zu wenig gemacht“, so FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Mit dem 2:1 kam ein Bruch in unser Spiel und wir haben uns von den Niersteinern in der ersten Halbzeit den Schneid abkaufen lassen. Die Reaktion in der zweiten Hälfte war dann gut. Insgesamt ein unnötiger Punktverlust.“ Tore: 0:1 Jonas Görlach (6., Foulelfer), 0:2 Jonas Kleinschmitt (13.), 1:2 Dominik Takken (25.), 2:2 Julian Jung (40.), 3:2 Pascal Ries (45.), 3:3 Ilias Kuntich (74.).