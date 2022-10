Bezirksliga: Zehn Saulheimer sehr lange ebenbürtig FSV spielt auch ohne Jan Mück und in Unterzahl gut gegen die Spvgg. Ingelheim mit +++ Gau-Odernheim II unterliegt in Marienborn

ALzey. In der Fußball-Bezirksliga kassierte der FSV Saulheim zu Hause fünf Gegentreffer und verlor. Der TSV Gau-Odernheim II musste die neunte Saisonniederlage im zehnten Spiel einstecken und bleibt Tabellenschlusslicht.

FSV Saulheim - SpVgg Ingelheim 2:5 (1:2). – 80 Minuten lang war die Heimmannschaft voll auf Augenhöhe. Ingelheim ging zunächst mit 2:0 in Front. Sharif Abugameh hielt einen Foulelfmeter von SpVgg-Akteur Francesco Teodonno und Jannis Neumann brachte die Saulheimer mit seinem Tor vor der Pause auf 1:2 heran. Pech für den FSV, dass Neumann kurz danach nur die Querlatte traf. „Bei uns hat sich leider in der ersten Halbzeit Abwehrchef Jan Mück verletzt, musste raus, das hat uns getroffen“, sagte der Saulheimer Coach Manuel Helmlinger. Und dann flog vor der Pause auch noch Jonas Görlach mit Rot vom Platz. Ingelheim erhöhte auf 3:1. Jonas Kleinschmitt traf aber zum 2:3. In der 80. Minute machte Ingelheim dann das 4:2 und legte kurz danach auch noch den fünften Treffer nach.

TuS Marienborn II - TSV Gau-Odernheim II 3:1 (1:1). – Alex Petkau, der Gau-Odernheimer Coach, sagte: „Wir hatten beim Stand von 1:1 durch Jonah Röhlinger die große Chance zum 2:1 und uns wurde auch noch vor dem 1:2 ein Elfmeter verwehrt.“ Der Spielfilm: 1:0 Müslüm Deliaslan (4.), 1:1 Röhlinger (16., Elfer), 2:1 Yusuf Kaya (66.), 3:1 Gentri Hoti (69.).