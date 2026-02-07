Bezirksliga-Youngster wechselt im Winter in die Kreisliga B

– Foto: Frank Riedinger

Bei der Spvgg Trossingen gibt es zur Rückrunde eine weitere personelle Veränderung im Offensivbereich. Eigengewächs Elias Alexi verlässt den Bezirksligisten und schließt sich Zagreb Villingen in der südbadischen Kreisliga B an. Für die Trossinger ist es der nächste Abgang eines jungen Spielers, der aus der eigenen Jugend den Sprung in den Aktivenbereich geschafft hatte.

Der 20-jährige Angreifer machte in seiner Premierensaison bei den Aktiven früh auf sich aufmerksam. In seinem ersten Jahr in der Bezirksliga erzielte Alexi sechs Tore in 15 Einsätzen für die erste Mannschaft. Parallel sammelte er Spielpraxis in der U23, für die er in zehn Kreisliga-B-Spielen achtmal traf. In der laufenden Spielzeit wurde seine Entwicklung jedoch ausgebremst: Verletzungsbedingt kam er lediglich zu einem Ligaeinsatz für die zweite Mannschaft.

Der Verein verabschiedet ihn mit Dank für seinen Einsatz und die gezeigten Leistungen. Intern wird betont, dass Alexi trotz der kurzen Zeit im Aktivenbereich Spuren hinterlassen hat. Sein Wechsel ist zugleich ein sportlicher Einschnitt, kommt aber in einer Phase, in der sich die Trossinger ohnehin neu sortieren.