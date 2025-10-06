Bezirksliga-Wucht sorgt für Tristesse in Denklingen: „Druck steigt ein bisschen“

Der Herbst bemalt gerade das Stadion in Planegg. Blätter in bunten Farben bedecken den Rasen. Aber auch der Regen prasselt von Zeit zu Zeit herab, gerade am Ende, als die Denklinger von dannen schlichen. Dieser Kontrast passte dann auch zu diesem Bezirksliga-Duell. Eigentlich gab es einige farbenfrohe Tupfer im Spiel des VfL, aber letztlich endete alles wieder in herbstlicher Tristesse, die das Team nach dem guten Start nun schon einige Wochen begleitet. „Der Druck steigt schon ein bisschen“, räumte Spielertrainer Christoph Schmitt nach der 0:3 (0:0)-Niederlage ein.

Vorige Saison hatten sie an Ort und Stelle noch für Verdruss beim Gegner gesorgt. Der überraschende Sieg des VfL sorgte unter anderem dafür, dass Planegg trotz der starken Runde nicht in der Landesliga-Relegation landete. Sie haben sich das abgespeichert und vor dem Spiel nochmals daran erinnert. Also beide Trainer. Pero Vidak vom SVP bereitete seine Mannen auf ein großes Geduldsspiel vor. „Einfach ist das nicht“, sagt der Coach.

Die Denklinger ließen in Hälfte eins Erinnerungen an die Vorsaison auferstehen. Die größeren Chancen bei den Gastgebern entsprangen den eigenen Fehlern, merkte Schmitt an. Im Tor hatten sie mit Simon Sporer aber einen Mann, der viel korrigierte und die Zuschauer der Gastgeber verzückte. „Kauft’s den ein“, rief einer der alten Planegger im Jux, als Sporer mal wieder einen Schuss von Topstürmer Aleksandar Demonjic entschärft hatte.

Denklingens aktuelle Durststrecke ist ja auch zum Teil mit dem Ausfall von Torjäger Simon Ried verknüpft. Vertreter Elias Greinacher sammelte zwar Fleißpunkte ohne Ende, übt aber lange nicht die Gravitation auf eine Abwehr aus. SVP-Coach Vidak konnte sich gut in den Gegner hineinversetzen. Voriges Jahr war er abhängig von den Toren weniger.

Nach einem Sommer mit einigen Verpflichtungen stellt Planegg aber die offensiv potenteste Mannschaft mit Kreativköpfen an allen Ecken und Positionen. Mal bricht Marin Bauer über außen durch, mal vernascht Fabian Podunavac einen im Eins-gegen-eins, mal marschieren Aldin Ahmetovic und Mario Simic mit nach vorn, mal wuchten sich Demonjic oder Luxus-Joker Valentino Gavric in den Strafraum. In Summe ist das unwahrscheinlich schwer zu stoppen. Die Denklinger schafften es zumindest 50 Minuten.

Wobei: Auch die drei Gegentore fand Schmitt prinzipiell nicht schlecht verteidigt. In allen Szenen hatten seine Hinterleute Kontakt zum Gegner. „Da sind wir zu blauäugig. Es hat gefehlt, dass man den Ball dreckig weghaut“, klagte er. Andererseits: In allen Aktionen trafen die Planegger die Schüsse auch unverschämt gut. Die letzten beiden Gegentore schlugen im Kreuzeck ein, beim 0:1 nahm Podunavac eine Flanke mit links volley. Zwei Situationen, die der Coach als entscheidend wertete, trugen auch noch dazu bei, dass der SVP gewann.

Zunächst musste der starke Armin Sporer nach einem Zusammenprall in der Luft ausgewechselt werden. Später kam Schmitt selbst frei zum Abschluss. Seinen Schuss kratzte ein Planegger beim Stand von 0:1 von der Linie. „Das war der Knackpunkt“, fand der Trainer, der nach wie vor volles Vertrauen in seine Mannen hat. „Wir spielen nicht schlecht, bloß wir punkten nicht.“