Bezirksliga: Wörrstadt verlässt Abstiegsplätze

Alzey-Worms. In der vergangenen Saison dominierten die beiden Wormser Teams TuS Neuhausen und SV Horchheim die Bezirksliga Rheinhessen klar. Die einen wurden Meister und gingen in die Landesliga hoch, die anderen scheiterten in der Aufstiegsrelegation. In dieser Saison spielen weder Teams aus dem Wormser Raum noch solche aus der Alzeyer Kante eine tragende Rolle. Mit der 0:3-Niederlage beim souveränen Ligaprimus SKC Barbaros hat sich nun auch Vizemeister Horchheim in seinem schwierigen Umbruchjahr so gut wie sicher aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Läuft es gut, steigt allerdings am Ende auch kein Wormser oder Alzeyer Verein ab. Aufsteiger TuS Wörrstadt (3:0 gegen Bretzenheim 46 II) hat sich nach dürren Wochen wieder gefangen, darf auf einen einstelligen Tabellenplatz hoffen. Der VfL Gundersheim (2:3 in Saulheim) strauchelt zwar weiter, doch der Abstand zum rettenden Ufer ist nicht weit. In einer Nachholpartie kommt es am kommenden Sonntag (15 Uhr) zum Duell TuS Wörrstadt gegen SV Horchheim. Nicht im Einsatz waren am letzten regulären Bezirksliga-Spieltag des Jahres TSV Gau-Odernheim II und SV Guntersblum, deren Partien in Mommenheim beziehungsweise gegen Mombach der nasskalten Witterung zum Opfer fielen.

„Ein ausgeglichenes Spiel mit einem glücklicheren Sieger“, urteilte Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „Wir hatten zwar ein Chancenplus, konnten allerdings nicht an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen.“ Auf die Frage, wie schwer seinen Jungs dieser Dreier gefallen sei, erläuterte Szymkow: „Die Gundersheimer haben alles reingehauen und uns das Leben extrem schwer gemacht. Durch das Chancenplus geht der knappe Sieg letztendlich aber auch in Ordnung.“ Frage an VfL-Co-Trainer Martin Ritter: War diese Niederlage vermeidbar, beziehungsweise war sein Team mutig genug – oder hat man sich irgendetwas vorzuwerfen? „Ja, die Niederlage war vermeidbar gewesen“, so Ritter. „Zumindest einen Punkt hätten wir mitnehmen können. Wir haben uns in gewisser Hinsicht durch uncleveres Verhalten selbst geschlagen.“ Tore: 1:0 Eljano Perjegaj (4.), 1:1 Enes Ünal (40.), 1:2 Tim Malkmus (59.), 2:2, 3:2 Pergjegaj (62., 76.). Zuschauer: 120.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, lobte SVH-Coach Sascha Löcher seine Jungs. „Leider hatten wir nicht das nötige Quäntchen Glück, um gegen diese Ausnahmemannschaft etwas mitzunehmen. In der 15. Minute wurde uns ein klarer Handelfmeter nicht gegeben, bei dem der Barbaros-Spieler zusätzlich noch die Rote Karte hätte bekommen müssen – weil er den Ball von der Linie geschlagen hat. Das ist natürlich extrem bitter.“ Löcher wörtlich: „Ich habe dazu noch nie etwas gesagt – aber in dieser Saison ist es echt gravierend, wie viele krasse Fehlentscheidungen schon gegen uns getroffen wurden. Das nervt inzwischen einfach.“ Das 1:0 für Barbaros wiederum sei ein Elfer gewesen, „bei dem der Spieler noch kontrolliert zum Abschluss kommt, dann getroffen wird und der Schiedsrichter noch den Elfer gibt. Das war keine Fehlentscheidung, pfeift aber auch nicht jeder.“ Das 2:0 nach einem Eckball nur zwei Minuten später sei zu schnell gefallen. „Und dann ist Barbaros auch einfach zu abgezockt, um uns nochmal eine Chance zu geben, ins Spiel zurückzukommen.“ Tore: 1:0 Edin Beslic (58., Foulelfmeter nach Foul an Ömer Er), 2:0, 3:0 Haris Beslic (60., 71.). Zuschauer: 40.

Noel Lehr (20.), Marco Schulmerich (60.) und Torben Seib (71.) bescherten dem Aufsteiger vor 100 Fans den siebten Saisonsieg. Es war übrigens erst der dritte Heimsieg. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um in das Spiel reinzukommen – ab dann waren wir hinten kompakt und konnten unsere Konter setzen“, analysierte TuS-Spielertrainer Rene Novo. „Wir waren effizient und zielstrebig und haben unsere Chancen genutzt.“ Aufgrund der zweiten Hälfte sei es „dann auch ein verdienter Sieg“ gewesen. Und wer kriegt die Bestnoten? „Innenverteidiger Justin Leistner und Flügelspieler Noel Lehr, der gegen Ende wegen unserer Personalnot auf der Sechs spielen musste, haben ein überragendes Spiel gemacht“, betonte Rene Novo. „Sie haben die Zweikämpfe angenommen und gewonnen, sind gelaufen ohne Ende und haben sich absolut in den Dienst der Mannschaft gestellt. Aber das kann man über die ganze Mannschaft sagen – wir haben wirklich alles reingeworfen und die Basics auf den Platz gebracht.“





