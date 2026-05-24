Bezirksliga: Wörrstadt steigt ab

Lange Gesichter und traurige Augen bei den Fußballern des TuS Wörrstadt: Nach nur einem Jahr muss der Aufsteiger die Bezirksliga Rheinhessen infolge einer derben 0:6-Packung beim mittelmäßigen SV Guntersblum als Drittletzter wieder Richtung A-Klasse Alzey-Worms verlassen. Der VfL Gundersheim unterdessen hat sich durch einen 3:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht FC Fortuna Mombach ins Entscheidungsspiel um Platz zwölf gegen den VfR Nierstein gerettet, das am Donnerstagabend auf neutralem Platz ausgetragen werden soll. Der bärenstarke Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II beendet die Saison nach einen glatten 3:0-Erfolg im Verfolgerduell gegen Vizemeister SV Horchheim auf einem überragenden dritten Platz. Horchheim schließt als guter Vierter ab, der FSV Saulheim kann sich über einen starken fünften Rang freuen.
„Es tut sehr weh heute“, sagte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Wir haben es leider nicht geschafft, unsere Matchbälle zu nutzen. In vielen Spielen haben wir unser Engagement und den Aufwand, den wir betrieben haben, nicht belohnt. Wir müssen daraus lernen, unsere richtigen Rückschlüsse ziehen und nach vorne schauen.“ Novo wörtlich: „Das fällt mir heute sehr schwer, ich muss mir Gedanken machen.“ Dagegen gab SVG-Coach Marian Saar zu Protokoll: „Das war im Spielaufbau eines unserer besseren Spiele diese Saison. Wir sind immer wieder sehr gefährlich vors gegnerische Tor gekommen und haben hinten nichts zugelassen. Für Wörrstadt tut es mir allerdings sehr leid. Ich wünsche dem Verein viel Erfolg in der neuen Saison und hoffe, sie sind bald zurück. Gerade im Hinspiel waren sie sehr fair und hatten uns bei dem Notfall damals top unterstützt.“ Der Spielfilm: 1:0 Tim Weinbach (13.), 2:0 Jannik Reich (44.), 3:0 Jan Weinbach (53.), 4:0 Rouven Schiedhelm (75.), 5:0, 6:0 Salim Agadad (81., 90.). Zuschauer: 200.
„Ein ungefährtder Sieg“, freute sich VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Wir haben noch einige Chancen liegen lassen und auch mehrere Entscheidungen des Schiedsrichters waren zweifelhaft, jedoch fällt so etwas heute nicht so sehr ins Gewicht. Wir haben uns nun über die letzten Partien gesehen das Entscheidungsspiel einfach verdient.“ Torfolge: 1:0 Yannik Baro (38.), 2:0 Sefkan Tas (44.), 3:0 Tim Malkmus (78.). Zuschauer: 150.
„Am Ende war es ein verdienter Sieg in einer Partie zweier spielstarker Mannschaften“, berichtete Gau-Odernheims Erfolgscoach Tobias Ruf. „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel ohne richtig klare Torchancen. In der zweiten Halbzeit hat unser frühes Tor Horchheim etwas aus der Bahn geworfen. Leider verpassen wir es hier, weiter nachzulegen. In der Phase zwischen der 65. und 80. Minute haben wir zweimal Glück bei Pfostentreffern. Am Schluss spielen wir die Räume top aus und ziehen das Spiel.“ Rufs Fazit: „Das Ergebnis krönt eine Saison, die einfach überragend war – Glückwunsch an mein Team.“ In den Augen seines Horchheimer Trainerkollegen Sascha Löcher war „das Ergebnis war am Ende etwas zu hoch, das Spiel war lange sehr eng und beim Stand von 1:0 hatten wir drei Aluminiumtreffer durch Lars Freese, Philipp Werle und Domenico Gagliardi. Am Ende sind uns die Kräfte ausgegangen…“ Aber, so der scheidende Löcher: „Das Ergebnis spielt heute keine große Rolle, ich möchte mich zum Abschluss bei allen Spielern, Kollegen aus meinem Trainerstab und den wenigen, aber dafür treuen Zuschauern bedanken, die meine Mannschaft und mich persönlich in den vergangenen vier Jahren unterstützt haben. Es war eine tolle Zeit – auch wenn uns der große Wurf am Ende nie gelungen ist." Auf die Frage, ob er denn sagen würde, dass er das Maximale herausgeholt habe, was beim SVH herauszuholen war, antwortete Löcher: „Wie erfolgreich meine Zeit beim SVH war, sollen andere beurteilen. Ich bin mit mir im Reinen und werde die Zeit immer in guter Erinnerung behalten.“ Tore: 1:0, 2:0 Sadrack Faber (48., 86.), 3:0 Jannis Theis (90.). Zuschauer: 100.
„Ein ansehnliches Spiel für die Zuschauer, bei dem beide Mannschaften – trotz des heißen Wetters – nach vorne spielen wollten“, fasste Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow das Geschehen zusammen. „Für uns war das ein erfolgreicher Abschluss einer starken Rückrunde.“ Tore: 1:0 Alkan Yildiz (20.), 2:0 Dominik Klein (40.), 2:1 Ömer Er (49.), 3:1 Leopold Menges (73.), 4:1 Eljano Pergjegaj (77., Foulelfmeter), 5:1 Marcus Jung (85.), 5:2 Dennis Nemeth (87.). Zuschauer: 120.