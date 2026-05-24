Bezirksliga: Wörrstadt steigt ab

„Ein ungefährtder Sieg“, freute sich VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Wir haben noch einige Chancen liegen lassen und auch mehrere Entscheidungen des Schiedsrichters waren zweifelhaft, jedoch fällt so etwas heute nicht so sehr ins Gewicht. Wir haben uns nun über die letzten Partien gesehen das Entscheidungsspiel einfach verdient.“ Torfolge: 1:0 Yannik Baro (38.), 2:0 Sefkan Tas (44.), 3:0 Tim Malkmus (78.). Zuschauer: 150.

„Am Ende war es ein verdienter Sieg in einer Partie zweier spielstarker Mannschaften“, berichtete Gau-Odernheims Erfolgscoach Tobias Ruf. „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel ohne richtig klare Torchancen. In der zweiten Halbzeit hat unser frühes Tor Horchheim etwas aus der Bahn geworfen. Leider verpassen wir es hier, weiter nachzulegen. In der Phase zwischen der 65. und 80. Minute haben wir zweimal Glück bei Pfostentreffern. Am Schluss spielen wir die Räume top aus und ziehen das Spiel.“ Rufs Fazit: „Das Ergebnis krönt eine Saison, die einfach überragend war – Glückwunsch an mein Team.“ In den Augen seines Horchheimer Trainerkollegen Sascha Löcher war „das Ergebnis war am Ende etwas zu hoch, das Spiel war lange sehr eng und beim Stand von 1:0 hatten wir drei Aluminiumtreffer durch Lars Freese, Philipp Werle und Domenico Gagliardi. Am Ende sind uns die Kräfte ausgegangen…“ Aber, so der scheidende Löcher: „Das Ergebnis spielt heute keine große Rolle, ich möchte mich zum Abschluss bei allen Spielern, Kollegen aus meinem Trainerstab und den wenigen, aber dafür treuen Zuschauern bedanken, die meine Mannschaft und mich persönlich in den vergangenen vier Jahren unterstützt haben. Es war eine tolle Zeit – auch wenn uns der große Wurf am Ende nie gelungen ist." Auf die Frage, ob er denn sagen würde, dass er das Maximale herausgeholt habe, was beim SVH herauszuholen war, antwortete Löcher: „Wie erfolgreich meine Zeit beim SVH war, sollen andere beurteilen. Ich bin mit mir im Reinen und werde die Zeit immer in guter Erinnerung behalten.“ Tore: 1:0, 2:0 Sadrack Faber (48., 86.), 3:0 Jannis Theis (90.). Zuschauer: 100.