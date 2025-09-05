Bezirksliga-Wochenende! So laufen die Spiele

In der Bezirksliga Niederrhein steht der 4. Spieltag an - alle Spiele in der großen FuPa-Übersicht.
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - TuSpo Richrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - BV Gräfrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - Cronenberger SC
So., 14.09.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - Türkgücü Velbert
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Berghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - DV Solingen II
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn
5. Spieltag
So., 14.09.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
So., 14.09.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 14.09.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
So., 14.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Frohnhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SV Burgaltendorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
So., 14.09.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fatihspor Essen 2001
So., 14.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Heisinger SV
