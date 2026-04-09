Bezirksliga: Winzenheim will klettern, Idar-Oberstein II lauert

Bereits am Samstag steigt die formstärkste Mannschaft der Liga, der SC Idar-Oberstein II, mit einem Auswärtsspiel bei TuS Pfaffen-Schwabenheim in das Geschehen ein. Die Pfaffen-Schwabenheimer gehen mit einem Erfolgserlebnis in das Spiel, denn nach zuvor vier Niederlagen am Stück, konnten sie am vergangenen Spieltag ihr Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach mit 3:0 gewinnen.

Am Sonntag steigt der Ligaprimus SG Weinsheim mit einem Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein in den Spieltag ein. Weinsheim stellt, mit bisher 19 kassierten Gegentoren, die beste Defensive der Liga. In den Spielen des punktgleichen TSV Bockenau (empfängt den VfL Rüdesheim) und des SV Oberhausen (empfängt die TSG 1862 Planig) entscheidet sich, wer nach dem Spieltag die rote Laterne tragen muss. Die TUS Winzenheim möchte sich, nach dem 0:1 gegen den VfL Rüdesheim am vergangenen Spieltag, im Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach rehabilitieren und weiter die Top-Drei im Blick behalten. Die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach kann im Duell mit Tabellennachbar SC Birkenfeld ihre Position im gesicherten Mittelfeld weiter zementieren. Der formstarke FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfängt im Heimspiel die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Der FSV ist inzwischen seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Die SG Guldenbachtal hat TuS Mörschied zu Gast. Mörschied reist, nach dem 8:1-Erfolg gegen Bockenau am vergangenen Spieltag, mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein zur SG.