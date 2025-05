Bezirksliga: Winterbacher Sommermärchen

Region. Riesenjubel am Felsen: Durch einen 6:1-Sieg gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein hat Dauer-Primus SV Winterbach am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Nahe die Meisterschaft und damit den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga West perfekt gemacht. Verfolger SG Weinsheim (0:0 gegen Bockenau) kann dem SVW im Falle einer erfolgreichen Relegation noch folgen. Wer absteigen muss, wird sich nach dem Dreier von Schlusslicht VfL Simmertal gegen Idars Zweite erst zum Saisonfinale entscheiden.