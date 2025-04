Bezirksliga: Winterbach und Weinsheim im Fernduell

Mainz/Nahe. ​Am 25. Spieltag der Bezirksliga Nahe am Wochenende des 26. und 27. April 2025 spitzt sich der Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt weiter zu. An der Tabellenspitze liefern sich der SV Winterbach (59 Punkte) und die SG Weinsheim (55 Punkte) ein packendes Duell um den direkten Aufstieg in die Landesliga West. Im Tabellenkeller kämpfen mit der Spvgg Nahbollenbach (26 Punkte), dem TuS Waldböckelheim (24 Punkte), VfR Baumholder II (23 Punkte), TSV Bockenau (23 Punkte), SG Guldenbachtal (20 Punkte) und der VfL Simmertal (18 Punkte) noch mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt.