Bezirksliga: Wilde Schlussphase auf dem Petersberg

VfR Nierstein – SV Guntersblum 2:1 (1:1). – SVG-Trainer Marian Saar wirkte konsterniert: „Ich möchte zu dem Spiel sehr wenig sagen, da ich unfassbar enttäuscht über den Ausgang bin. Wir hatten mehr vom Spiel, mehr Chancen, aber gehen als Verlierer vom Platz. Es ist viel Unfug passiert, aber das ist keine Ausrede dafür, dass wir nicht geliefert haben und klarer vorm Tor hätten sein müssen – im Endeffekt ist Fußball ein Ergebnissport.“ Tim Weinbach hatte zudem noch einen Elfer verschossen (39.). Badr Karn (SVG/60.) und Dennis Wilhelm (SVG/86.) handelten sich laut Saar zweifelhafte Ampelkarten ein. Gelb-Rot sah auch Niersteins Dominik Takken (67./wiederholtes Foulspiel). Zur Roten Karten gegen ihn selbst in der 90. Minute meinte Saar süffisant: „Das war, weil ein Zuschauer zu den Schiris ´Depp´ ruft und ich als Trainer anscheinend die Verantwortung für alle Zuschauer trage…“ VfR-Trainer Nico Augustin antwortete auf die Frage, ob alle Platzverweise berechtigt waren: „Nee, maximal der an Karn.“ Und die Rote Karte gegen Saar sei „schon eher Kategorie Witz“ gewesen. Tore: 1:0 Michael Steffens (31.) 1:1 Jan Weinbach (45.+2), 2:1 Leon Lurkin (51., nach tiefem Pass von Tobias Kerz). Zuschauer: 350.

TSG Bretzenheim 46 II – VfL Gundersheim 0:3 (0:1) – „Ein vollkommen verdienter Sieg für Gundersheim – auch in dieser Höhe“, kommentierte TSG-Teammanager Volker Müller. „Wir konnten in keiner Phase des Spiels das Fehlen von etlichen Stammkräften kompensieren.“ VfL-Co-Trainer Martin Ritter: „Ein verdienter Dreier nach einer sehr konzentrierten Leistung. Die Jungs waren heiß auf den Saisonstart. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und hinten nichts anbrennen lassen.“ Tore: 0:1 Sebastian Engelhardt (12.), 0:2 Janik Wahl (67.), 0:3 Tim Malkus (89.). Zuschauer: 50.

TSV Gau-Odernheim II – SKC Barbaros Mainz 3:2 (0:0). – „Barbaros hat spielerische Klasse – das hat man auch gesehen“, analysierte TSV-Teammanager Mehmet Tukac. „Wir waren jedoch einfach bissiger in den Zweikämpfen und haben uns dadurch auch ein Chancenplus erarbeitet. Wobei die letzte Konsequenz vorm Tor bei uns gefehlt hat.“ Aufgrund der zweiten Hälfte gehe der Überraschungsdreier alles in allem in Ordnung. Tore: 1:0 Sadrack Faber (79.), 1:1 Patrik Pavlicic (81., Freistoß), 2:1 Lennart Bickel (82., Freistoß), 3:1 Baran Adsay (90.+2), 3:2 Ömer Er (90.+4, Freistoß). Zuschauer: 150.

FSV Saulheim – TuS Marienborn II 0:1 (0:1). – „Wir haben die Marienborner durch einen individuellen Fehler zum 0:1 eingeladen“, klagte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Die zweite Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. In der letzten Aktion des Spiels vergeben wir noch einen Foulelfmeter – ein mehr als bitterer Verlauf.“ Tor: 0:1 Nazar Khalymivskyi (6.). Gelb-Rot: Robin Lampert (TuS) wegen Foulspiels (80.). Zuschauer: 150.

FSV Nieder-Olm – TuS Wörrstadt 4:0 (2:0). – „Bis zum 1:0 waren wir zu Beginn die bessere Mannschaft, aber danach kam ein Bruch in unser Spiel“, berichtete FSV-Chef Christoph Loré. Die Gäste erspielten sich zahlreiche Chancen, doch der junge Keeper Tobias Hoffmann hielt die Nieder-Olmer mit starken Paraten in der Partie. Kurz vor der Pause setzte sich der dynamische FSV-Kapitän Matthias Cygon prima durch, drang in den TuS-Strafraum ein und nahm das Foul gerne an. Den fälligen Elfer verwandelte der Routinier höchstselbst. „Am Ende ist unser Sieg vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen“, so Loré. Tore: 1:0, 2:0 Matthias Cygon (9., 34.), 3:0 Rico Kreutzer (66.), 4:0 Mamadou Sidibe (67.). Zuschauer: 150.

Fontana Finthen – SV Horchheim 1:2 (0:0). – „Meine Mannschaft hat taktisch sehr diszipliniert gespielt und als Team hervorragend zusammengearbeitet“, freute sich Horchheims Trainer Sascha Löcher. „Dadurch haben wir sehr gut verteidigt und nach vorne immer wieder Gefahr entwickelt.“ Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana: „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause haben wir die ersten 15 Minuten verschlafen.“ Tore: 0:1 Oguzhan Levent (51., Foulelfmeter), 0:2 Lars Freese (55.), 1:2 Maximilian Pflücke (73.). Zuschauer: 100.