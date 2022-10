Planigs Jeremias Abrante Thill will sich gegen (vo. li.) Souleymane Keita, Timo Klumb und Benjamin Mayer von der SG durchzusetzen. Foto: Oliver Zimmermann

Bezirksliga: Wieder jubelt nur Blau-Weiß SG Guldenbachtal kassiert in der Nachspielzeit den Knockout +++ Weinsheim siegt 2:0 +++ Planig gewinnt Derby 5:2

Region. Mit dem Glück des Tabellenführers hat der FSV Idar-Oberstein in der Fußball-Bezirksliga Nahe in letzter Sekunde die SG Guldenbachtal geknackt (1:0). Ebenfalls kurz vor Schluss musste die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein das Tor gegen die SG Kirschweiler hinnehmen. Spätes Glück dagegen bei der SG Weinsheim (2:0 gegen Birkenfeld). Neben der Nullnummer zwischen Langenlonsheim und Brücken, siegte die TSG Planig im Derby bei der SG Pfaffen-Schwabenheim/ Bosenheim und der SV Winterbach in Merxheim (3:1).

Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine Mannschaft in Überzahl plötzlich schwerer tut, als zuvor in Gleichzahl. Ähnliches musste auch Michael Minke beobachten, nachdem Merxheims Pascal Klein die Rote Karte sah (70.). „Selbst nach dem 3:0 haben wir nicht die Ruhe und Kontrolle reingebracht, die man hätte erwarten können“, sagt der Trainer, der insgesamt von einem „hochverdienten Sieg“ spricht. „Wir haben viel investiert, ab dem Moment der Überzahl aber plötzlich weniger gemacht. Von dieser Phase abgesehen, bin ich mit der Leistung aber sehr zufrieden“, erklärt Minke. – Torfolge: 0:1 Marc Giselbrecht (7.), 0:2 Eigentor (47.), 0:3 Jemy Forestier (70.), 1:3 Eigentor (76.). ZUR BILDERGALERIE

„Für die eigenen Ansprüche zu wenig, aber vom Spielverlauf her absolut in Ordnung“, fasste Gäste-Trainer Engin Karadeniz kurzum zusammen und berichtet von sehr wenig klaren Torchancen auf beiden Seiten. „Das Spielgeschehen hat sich hauptsächlich im Mittelfeld abgespielt, wo sich beide Teams neutralisiert haben“, so der Spielertrainer, der frühzeitig mit einer Schienbeinprellung vom Feld musste. „Brücken steht nicht umsonst da oben und im Gegensatz zu letzter Woche sind wir mit der Einstellung und den Basics sehr zufrieden“, hält Engin Karadeniz fest.

Von einem engen, umkämpften Spiel, das „am Ende über die Bank entschieden wurde“, berichtet SG-Trainer Hans-Richard Kuß. „Da konnten wir einfach nochmal nachlegen und hatten am Ende noch ein paar mehr Körner als Birkenfeld.“ Jonas Stellwagen (83.) und Niklas Mittwich (86.) brachten den Dreier unter Dach und Fach. „Ansonsten gab es auf beiden Seiten maximal Halbchancen“, berichtet Kuß von einem Abnutzungskampf. „Beide Mannschaften haben wenig zugelassen und das meiste hat sich im Mittelfeld abgespielt“, konnten die Gastgeber am Ende gut damit leben, dass die Zuschauer kein hochklassiges Bezirksligaduell zu sehen bekamen. Mit den schwindenden Kräften auf SC-Seite kam auch mehr Raum, den die Hausherren letztlich zu nutzen wussten.

Mörschied ging per Doppelschlag durch Nico Kunz (40.) und Fabian Stauch (44.) kurz vor der Pause in Führung, Joshua Flick (63.) und Patrick Feller (90.+5) sorgten für den mehr als verdienten Ausgleich.

Entgegen der guten Leistung aus der Vorwoche, brachten die Hausherren im Derby diesmal zu wenig auf den Rasen. „Alles, was wir zuletzt so gut gemacht haben, haben wir heute leider vermissen lassen“, berichtet Trainer Luca Wolf und hält fest: „Planig hat verdient gewonnen, das muss man leider so klar sagen.“ Zu weit weg waren die Gastgeber von ihren Gegenspielern, ließen die Grün-Weißen schalten und walten. „Verletzungsbedingt mussten wir auch früh wechseln“, kam noch Pech dazu. Zwar kamen die Kombinierten eine Viertelstunde vor dem Ende nochmal auf 2:3 ran, „aber du brauchst eben mehr als 15 gute Minuten, um Punkte zu holen“, sagt ein enttäuschter Luca Wolf. Torfolge: 1:0 Benjamin Mayer (12./FE), 1:1 Jeremias Thill (20.), 1:2 Dennis Mastel (29.), 1:3 Yunus Ceyhan (60.), 2:3 Timo Klumb (74.), 2:4, 2:5 Mastel (87./90.).

90 Minuten lang machten die Mannen von Sascha Witt ein Riesenspiel, schmissen sich in jeden Ball, nahmen gegen den Tabellenführer jeden Zweikampf an und standen wirklich ganz kurz vor dem Punktgewinn. Doch wie es gegen die Teams der Stunde eben so ist, hatten die Idar-Obersteiner doch noch das glückliche Ende für sich. In der fünften Minute der Nachspielzeit brach Calvin Schindler den Bann und sorgte für lange Gesichter bei den Gästen, die für diesen beherzten Auftritt mehr verdient gehabt hätten. „Tut mir sehr leid für die Jungs, denn sie haben gekämpft wie die Löwen und hatten im ersten Durchgang auch Chancen“, zieht Sascha Witt den Hut vor seiner Truppe.

Selten sei ein Auswärtssieg so unverdient gewesen, wie der der SG Kirschweiler, hält Heim-Trainer Christoph Wilhelm fest: „Bis auf lange Bälle haben sie nichts für das Spiel gemacht“, hatte die Heimelf im Aufsteiger-Duell eigentlich alles im Griff. „Wir hatten unglaublich viele Chancen, haben vor allem in der zweiten Halbzeit den Gegner hinten eingeschnürt und keine Luft zum Atmen gelassen, aber wir haben es einfach nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen“, ärgert sich der 29-Jährige. Mit leeren Händen stand man am Ende da, weil man nach einem ruhenden Ball und Lattenkopfball der Gäste nicht schnell genug reagierte. Der zweite Abschluss, drei Minuten vor dem Ende, saß dann. „Das tut richtig weh, aber wer sich vorne so dämlich anstellt, braucht sich am Ende nicht wundern“, ärgert sich Wilhelm über die unnötige Niederlage.