Bezirksliga: Wichtiger Sieg für TuS Wörrstadt im Abstiegskampf

Umkämpftes Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenkeller: Wörrstadt-Spieler Julian Jung (links) trennt Timotheus Mayer Marte (Hassia Bingen) sauber vom Ball. Foto: Mirco Metzler/pakalski-press

Alzey-Worms. Nach zuletzt drei Dreiern in Serie hat Vizemeister SV Horchheim (1:0 in Zornheim) zwei Spieltage vor Saisonschluss in der Bezirksliga Rheinhessen weiter theoretische Chancen auf Platz zwei. Im Keller hat sich die Situation für den VfL Gundersheim (1:3 in Guntersblum) weiter zugespitzt, während Aufsteiger TuS Wörrstadt nach dem mühsamen 3:2 gegen Hassia Bingen nun drei Punkte über dem Strich rangiert.

Auf die Frage, ob es wieder eine Galavorstellung seiner Jungs gewesen sei, antwortete TSV-Trainer Tobias Ruf: „Wir haben die erste halbe Stunde dominiert und verdient 2:0 geführt. Leider lassen wir im Anschluss nach und schlucken durch kollektiven Tiefschlaf kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer. Bis zum 3:1 mussten wir nach der Pause viel arbeiten und dagegenhalten.“ Danach ging es den Platzherren leichter von der Hand. Ruf wörtlich: „Es lief dann über viele gut ausgespielte Konter und hat zu einem final ungefährdeten Heimsieg gegen einen körperlich guten Gegner geführt.“ „Ein Spiel mit offenem Visier, wir hatten genauso unsere Chancen“, betonte Niersteins Trainer Nico Augustin: „In den guten Phasen haben wir es versäumt, den Ausgleich zu erzielen. Auf der anderen Seite waren wir dann ab Mitte der zweiten Halbzeit nicht mehr griffig in der Defensive.“ Der Spielfilm: 1:0 Lars Metzler (24.), 2:0 Christopher Felde (28., Foulelfmeter nach Foul an Sadrack Faber), 2:1 Leon Lurkin (43.), 3:1 Sadrack Faber (61.), 4:1 Lennart Bickel (71.), 5:1 Marcel Schölch (79.) 5:2 Eigentor Prem Dhaliwal (81.). Zuschauer: 50.

„Es war das Spiel Sechster gegen Siebter – mehr kann ich dazu nicht sagen“, kommentierte der FSV-Vorsitzende Christoph Loré. „Auch wenn Mommenheim die letzte halbe Stunde mehr Spielanteile hatte, geht das Remis in Ordnung.“ Zuschauer: 75.

Pflichtaufgabe mit Bravour gelöst: „Die Jungs haben den Rucksack aus den letzten Wochen abgelegt und gegen oft überforderte Mombacher einen verdienten Sieg eingefahren“, freute sich Marienborns Co-Trainer Philip Spieckermann. „Ein Sonderlob geht an Mombachs Torwart Insaf Shahul. Der arme Kerl musste bei dem Wetter 90 Minuten bei der Zweiten kicken und dann noch in der Ersten aushelfen. Dafür hat er es top gemacht und noch einige Dinger gehalten – sonst wäre es zweistellig ausgegangen.“ Tore: 0:1 Kalon Prator (15.), 0:2 Müslüm Deliaslan (18., Foulelfmeter), 0:3 Freddy Sorg (28.), 0:4 Maxi Rund (32.), 1:4 Luka Garic (46.), 1:5 Sorg (74.), 1:6 Luis Biebl (76.), 1:7 Ahmet Sirin (82.). Zuschauer: 121

„Ein tolles Spiel unserer Mannschaft gegen den Landesliga-Aufsteiger“, freute sich TSG-Teammanager Volker Müller. „Bei Barbaros haben vielleicht die letzten Prozente gefehlt. Trotzdem muss man auch erstmal acht Tore gegen eine solch qualitativ hochbesetzte Mannschaft schießen.“ SKC-Teammanager Mete Alp Akcay konnte sich nicht erinnern, wann sein Club seit der glorreichen Meistersaison in der B-Klasse so hoch verloren hatten: „Eine schwache Vorstellung unserer Jungs. Glückwunsch an den Gegner – der Sieg war auch in der Höhe verdient.“ Tore: 1:0 Mathis Scholz (8.), 2:0, 3:0 Jonas Gangl (21., 30.), 4:0 Jonathan Schäfer (37.), 5:0 Gangl (40.), 5:1 Ali Sengül (43.), 6:1 Haris Hadziric (48.), 7:1 Emir Sar (82.), 7:2 Fabian Spreitzer (88., Foulelfmeter), 8:2 Jonas Börner (90.). Zuschauer: 70.

„Die erste Halbzeit war nicht bezirksligatauglich von uns“, klagte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Da haben wir alles vermissen lassen – Laufbereitschaft, Aggressivität und Kommunikation – und verdient hintengelegen.“ Nach dem Wechsel indes schalteten die Platzherren flugs drei Gänge hoch und markierten rasch den Ausgleich. „Das hat uns beflügelt“, berichtete Novo. „Die Mannschaft hat heute gelitten. Wir haben vielleicht nicht das beste Spiel gemacht – aber in unserer Situation zählen nur drei Punkte.“ Das Stenogramm: 0:1 Ersan Bocut (3.), 1:1 Justin Leistner (35.), 1:2 Daniel Martin (40.), 2:2 Miguel Wotzka (48.), 3:2 Marco Schulmerich (56.). Zuschauer: 70.

„Ein absolut verdienter Sieg, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit – und eine gute Reaktion auf unser Versagen in Mommenheim“, befand SVG-Coach Marian Saar. „Einziger Wermutstropfen ist, dass wir mal wieder nicht zu Null spielen und eine Bogenflanke zum Ausgleich schlucken. Am Ende haben wir noch Riesendinger ausgelassen durch Tim Weinbach, Ben Dietrich und A-Jugend-Spieler Silas Bihn.“ VfL-Co-Trainer Martin Ritter: „Wir müssen aktuell zu viel Aufwand betreiben, um Tore zu erzielen – und bekommen sie zu einfach. Wir haben jetzt noch zwei Endspiele vor der Brust, wo wir selbstredend alles reinwerfen wollen.“ Tore: 1:0 Jan Weinbach (15.) 1:1 Can Karakus (50.) 2:1 Ben Dietrich (61.), 3:1 Jan Weinbach (76.). Zuschauer: 120.

Horchheims Coach Sascha Löcher sprach von einem „dreckigen, glücklichen Auswärtssieg. Unser Torwart Yannick Hechler hatte einen Sahnetag, während auf der anderen Seite der Zornheimer Torwart Tim Dörr beim 0:1 einen harmlosen Abschluss von Domenico Gagliardi aus sechs oder sieben Metern ins Tor kullern ließ. Es war eine Abwehrschlacht von uns und sicher kein fußballerischer Leckerbissen, aber wir pfeifen personell aus dem letzten Loch und deshalb ziehe ich den Hut vor meinen Jungs, wie sie den Kampf angenommen haben. Wenn wir am Ende auf Platz drei landen könnten, wäre das ein sehr versöhnlicher Abschluss.“ Gleich neun Stammspieler fehlten dem SVH an der Hahnheimer Straße, sodass der talentierte A-Junior Deniz Hazar sein Startelf-Debüt feierte – und seine Sache auf der Position des Linksverteidigers laut Löcher „sehr gut“ machte. „Wir haben wahrscheinlich unser bestes Spiel der Rückrunde gezeigt“, sagte Zornheims „Co“ Marcel Baumgärtner. „Wir vergeben fünf Hundertprozentige, waren die bessere Mannschaft und scheitern wiederholt am überragenden Horchheimer Torhüter Yannick Hechler, der einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Mit unserer Leistung sind wir sehr zufrieden – mit dem Ergebnis nicht.“ Tor: 0:1 Domenico Gagliardi (35.). Zuschauer: 100.

„Eine gerechte Punkteteilung in einem ansehnlichen Bezirksliga-Spiel“, gab FSV-Co-Trainer Damian Szymkow zu Protokoll. „Beide Mannschaften haben bis zum Schluss auf Sieg gespielt.“ Auf die Frage, ob bei seinen Jungs nochmal richtig Feuer drin gewesen sei, antwortete Szymkow: „In erster Linie war es wichtig, dass wir – was Wille und Leidenschaft angeht – eine klare Reaktion auf die Klatsche der letzten Woche gezeigt haben. Wir haben bis zum Führungstreffer auch fußballerisch überzeugt.“ Danach habe der frühere Verbandsligist von der Römerquelle mehr investiert und sich den Ausgleich verdient. Tore 1:0 Alkan Yildiz (52.), 1:1 Ricardo Böhringer (59.). Zuschauer: 70.





