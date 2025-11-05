Bezirksliga: Wichtiger Auswärtssieg in Plochingen! 🔴⚪

Die Bezirksliga-Elf des TSV Weilheim/Teck feierte am Wochenende einen verdienten 3:2-Auswärtserfolg beim FV Plochingen und festigte damit den Anschluss an die obere Tabellenregion.
Von Beginn an übernahmen die Weilheimer die Kontrolle und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. Jannick Hoyler traf zunächst nur die Latte, ehe Felix Rueß nach starkem Solo knapp scheiterte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel dann die verdiente Führung: Hoyler verwandelte einen Strafstoß souverän zum 1:0.
Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Felix Rueß auf 2:0 (46.). Die Gastgeber gaben sich allerdings nicht auf, verkürzten nach einer Stunde, doch nur zwei Minuten später stellte erneut Rueß den alten Abstand wieder her. Plochingen kam in der Schlussphase noch einmal heran, doch die Weilheimer verteidigten den knappen Vorsprung konzentriert bis zum Ende.
„Am Ende wurde es durch das späte Gegentor nochmal spannend, aber wir haben alles sauber wegverteidigt“, zeigte sich Trainer Salvatore De Rosa zufrieden.
Mit diesem Sieg sichert sich der TSV Weilheim/Teck drei wichtige Punkte und bleibt oben dran! 💪
📸 Tore: Hoyler (45., FE), Rueß (46., 62.)
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim 🔴⚪