Bezirksliga: Wichtiger Auswärtssieg in Plochingen! 🔴⚪

Die Bezirksliga-Elf des TSV Weilheim/Teck feierte am Wochenende einen verdienten 3:2-Auswärtserfolg beim FV Plochingen und festigte damit den Anschluss an die obere Tabellenregion.

Von Beginn an übernahmen die Weilheimer die Kontrolle und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. Jannick Hoyler traf zunächst nur die Latte, ehe Felix Rueß nach starkem Solo knapp scheiterte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel dann die verdiente Führung: Hoyler verwandelte einen Strafstoß souverän zum 1:0.