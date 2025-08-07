Bezirksliga West: Was machen die Meistertrainer der letzten 10 Jahre?

Unter dem damals 25-jährigen Peter Gaydarov wurde der TV Aiglsbach 2017 Meister der Bezirksliga West – Foto: Andreas Feldl

Ein Jahrzehnt ist im Fußball eine lange Zeit, zumal die beliebteste Sportarten der Welt ohnehin sehr schnelllebig ist. Wir haben ein Blick in die FuPa-Chronik geworfen und uns den Trainer gewidmet, die seit 2015 mit ihren Teams in den beiden Bezirksligen Meisterschaften feiern durften. Was machen diese Übungsleiter aktuell?



Im ersten Teil beschäftigten wir uns mit den erfolgreichen Coaches der Bezirksliga Ost, nun geht es um die Meister-Chefanweiser der West-Staffel.

Saison 2014/2015

TSV Velden

Mit bockstarken 75 Punkten holte sich der TSV Velden vor einem Jahrzehnt den Titel in der Bezirksliga West. Angeleitet wurden die Kicker aus dem Landkreis Landshut von Urgestein Max Klaffl, der die Mannschaft auch noch in der Landesliga betreute. Anschließend half der inzwischen 67-Jährige noch im Nachwuchsbereich mit und sprang kurzzeitig als Coach der II. Mannschaft ein. Bereits vor sieben Jahren hat sich Klaffl in den Fußball-Ruhestand verabschiedet. Maßgeblichen Anteil am damaligen Erfolg hatte auch Co-Spielertrainer Ralf Klingmann, der nach der Ära Klaffl zum Chefcoach befördert wurde und bei seiner nächsten Station den TV Geisenhausen in die Kreisliga führte. Seit Sommer 2024 ist der Ex-Profi ohne Engagement.





Saison 2015/2016

TSV Vilsbiburg

Unter











Saison 2016/2017

TV Aiglsbach

Unter dem seinerzeit 25-jährigen Trainer-Jungspund





Saison 2015/2016Unter Christian Endler schaffte der TSV Vilsbiburg den Sprung in die Landesliga. Für den ehemaligen Bayernliga-Chefanweiser der SpVgg Landshut war nach dem Aufstieg allerdings Schluss. Der A-Lizenz-Inhaber hatte seither eine Reihe weiterer Stationen und seit einigen Wochen steht der Blondschopf an der Linie des Bezirksligisten SV Neufraunhofen.Saison 2016/2017Unter dem seinerzeit 25-jährigen Trainer-Jungspund Peter Gaydarov wurde der TV Aiglsbach 2017 Champion der West-Gruppe. Der impulsive Deutsch-Bulgare formte ein Team, das mit erfrischendem Offensivfußball zu begeistern wusste. Nach einem halbjährigen Intermezzo bei der SpVgg Landshut zog es Gaydarov ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg, ehe er 2021 an den Bayern-Campus wechselte. Im Sommer 2024 wurde der Wahl-Niederbayer zum U19-Trainer des deutschen Rekordmeisters befördert.

Saison 2017/2018

ASCK Simbach

Mit Spielertrainer







Saison 2018/2019

VfB Straubing

Der VfB Straubing wurde 2019 unter der Anleitung von





Saison 2017/2018Mit Spielertrainer Heiko Schwarz schnappte sich der ASCK Simbach den Meistertitel, hatte dann aber nur ein einjähriges Gastspiel in der Landesliga Südost. Dass der ehemalige Prof-Fußballer sein Handwerk versteht, stellte er bei der DJK Vornbach unter Beweis. Mit dem Klub aus dem Landkreis Passau schaffte der 35-Jährige heuer den Aufstieg in die Landesliga Mitte.Saison 2018/2019Der VfB Straubing wurde 2019 unter der Anleitung von Gregor Mrozek Erster und entschied ein spannendes Aufstiegsrennen mit dem TV Aiglsbach und dem FC Ergolding zu seinen Gunsten. Aufstiegsheld Mrozek hörte ein paar Monate später überraschend auf, kehrte dann 2021 jedoch ein zweites Mal an den Peterswöhrd zurück. Seit Sommer 2024 steht der ehemalige Nachwuchstrainer des SSV Jahn Regensburg in Diensten des Oberpfälzer Bezirksligisten FC Thalmassing.

Saison 2019/2021

SSV Eggenfelden

In der abgebrochenen Corona-Spielzeit wurde der "V" Quotienten-Meister und krönte damit die Arbeit von









Saison 2021/2022

SpVgg GW Deggendorf

Mit einer blutjungen Truppe wurde die SpVgg GW Deggendorf Meister und lieferte sich mit dem im Vorfeld klar favorisierten FC Dingolfing einen packenden Zweikampf. Gecoacht wurden Niedermayer, Kauschinger, Hauner & Co. von





Saison 2019/2021In der abgebrochenen Corona-Spielzeit wurde der "V" Quotienten-Meister und krönte damit die Arbeit von Marcel Thallinger , der mit den Rottalern schon Kreisliga-Meister wurde und der dann in die Regionalliga Bayern beim TSV Buchbach seinen nächsten Karriereschritt machte. Mittlerweile steht der 39-Jährige bei Guntamatic Ried in Österreich unter Vertrag und wurde dort vor Kurzem zum Cheftrainer des B-Teams, das in der dritthöchsten Klasse um Punkte und Tore kämpft, befördert.Saison 2021/2022Mit einer blutjungen Truppe wurde die SpVgg GW Deggendorf Meister und lieferte sich mit dem im Vorfeld klar favorisierten FC Dingolfing einen packenden Zweikampf. Gecoacht wurden Niedermayer, Kauschinger, Hauner & Co. von Thomas Seidl , der seit 2023 ausgerechnet in Diensten des damaligen Titelrivalen steht.

Saison 2022/2023

SV Neufraunhofen

Der Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga glückte dem SV Neufraunhofen, der bis vor knapp drei Monaten von





Saison 2023/2024

FC Dingolfing

Nach zuvor drei zweiten Plätze in Folge stand der FC Dingolfing im Mai 2024 ganz oben. Der vor der Saison verpflichtete





Saison 2022/2023Der Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga glückte dem SV Neufraunhofen, der bis vor knapp drei Monaten von Alexander Auhagen und Daniel Treimer angeführt wurde. Auhagen ist nun Coach beim aufstrebenden Kreisklassen-Aufsteiger SC Landshut-Berg, Treimer spielender Übungsleiter beim Kreisligisten DJK-SV Adlkofen.Saison 2023/2024Nach zuvor drei zweiten Plätze in Folge stand der FC Dingolfing im Mai 2024 ganz oben. Der vor der Saison verpflichtete Thomas Seidl erfüllte damit seine Mission und ist immer noch für die Mannen um Kapitän Florian Büchner verantwortlich.

