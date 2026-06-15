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Bezirksliga West: So sehen die ersten Spieltage aus
In Schierling und Aiglsbach steigen am ersten Spieltag gleich zwei reizvolle Nachbarduelle
von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der TV Schierling trifft zum Start auf den ATSV Kelheim – Foto: Alfred Brumbauer
Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga West steht! Zwar haben die Vereine noch ein Zeitfenster, Dinge wie die genauen Spieltage und Anstoßzeiten anzupassen, an den Rahmendaten wird sich allerdings nicht mehr ändern. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst!
1. Spieltag (17.-19. Juli) FC-DJK Simbach - FC Walkertshofen FSV/VfB Straubing - FC Ergolding TV Schierling - ATSV Kelheim TSV Oberschneiding - FC Dingolfing 2 TV Aiglsbach - TSV Langquaid DJK-SV Adlkofen - FSV Landau SV Neufraunhofen - TSV Neustadt/Donau SC Falkenberg - FC Teisbach
2. Spieltag (21./22. Juli) ATSV Kelheim - FSV/VfB Straubing FC Ergolding - SV Neufraunhofen TSV Neustadt/Donau - TSV Oberschneiding FC Dingolfing 2 - DJK-SV Adlkofen FSV Landau - FC-DJK Simbach FC Walkertshofen - SC Falkenberg FC Teisbach - TV Aiglsbach TSV Langquaid - TV Schierling
3. Spieltag (25./26. Juli) FC-DJK Simbach - FC Dingolfing 2 FSV/VfB Straubing - TSV Langquaid FC Teisbach - FC Walkertshofen TSV Oberschneiding - FC Ergolding SC Falkenberg - FSV Landau TV Aiglsbach - TV Schierling DJK-SV Adlkofen - TSV Neustadt/Donau SV Neufraunhofen - ATSV Kelheim
4. Spieltag (31. Juli/1./2. August) ATSV Kelheim - TSV Oberschneiding TSV Neustadt/Donau - FC-DJK Simbach FC Dingolfing 2 - SC Falkenberg FSV Landau - FC Teisbach FC Walkertshofen - TV Aiglsbach TSV Langquaid - SV Neufraunhofen FC Ergolding - DJK-SV Adlkofen TV Schierling - FSV/VfB Straubing
5. Spieltag (7./8./9. August) FC-DJK Simbach - FC Ergolding FC Walkertshofen - FSV Landau TSV Oberschneiding - TSV Langquaid TV Aiglsbach - FSV/VfB Straubing DJK-SV Adlkofen - ATSV Kelheim SV Neufraunhofen - TV Schierling FC Teisbach - FC Dingolfing 2 SC Falkenberg - TSV Neustadt/Donau
6. Spieltag (14./15./16. August) FSV/VfB Straubing - SV Neufraunhofen ATSV Kelheim - FC-DJK Simbach TSV Neustadt/Donau - FC Teisbach FC Dingolfing 2 - FC Walkertshofen FSV Landau - TV Aiglsbach TSV Langquaid - DJK-SV Adlkofen FC Ergolding - SC Falkenberg TV Schierling - TSV Oberschneiding