Bezirksliga West: So sehen die ersten Spieltage aus In Schierling und Aiglsbach steigen am ersten Spieltag gleich zwei reizvolle Nachbarduelle von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der TV Schierling trifft zum Start auf den ATSV Kelheim – Foto: Alfred Brumbauer

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Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga West steht! Zwar haben die Vereine noch ein Zeitfenster, Dinge wie die genauen Spieltage und Anstoßzeiten anzupassen, an den Rahmendaten wird sich allerdings nicht mehr ändern. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst!

1. Spieltag (17.-19. Juli)

FC-DJK Simbach - FC Walkertshofen

FSV/VfB Straubing - FC Ergolding

TV Schierling - ATSV Kelheim

TSV Oberschneiding - FC Dingolfing 2

TV Aiglsbach - TSV Langquaid

DJK-SV Adlkofen - FSV Landau

SV Neufraunhofen - TSV Neustadt/Donau

SC Falkenberg - FC Teisbach









2. Spieltag (21./22. Juli)

ATSV Kelheim - FSV/VfB Straubing

FC Ergolding - SV Neufraunhofen

TSV Neustadt/Donau - TSV Oberschneiding

FC Dingolfing 2 - DJK-SV Adlkofen

FSV Landau - FC-DJK Simbach

FC Walkertshofen - SC Falkenberg

FC Teisbach - TV Aiglsbach

TSV Langquaid - TV Schierling











3. Spieltag (25./26. Juli)

FC-DJK Simbach - FC Dingolfing 2

FSV/VfB Straubing - TSV Langquaid

FC Teisbach - FC Walkertshofen

TSV Oberschneiding - FC Ergolding

SC Falkenberg - FSV Landau

TV Aiglsbach - TV Schierling

DJK-SV Adlkofen - TSV Neustadt/Donau

SV Neufraunhofen - ATSV Kelheim







4. Spieltag (31. Juli/1./2. August)

ATSV Kelheim - TSV Oberschneiding

TSV Neustadt/Donau - FC-DJK Simbach

FC Dingolfing 2 - SC Falkenberg

FSV Landau - FC Teisbach

FC Walkertshofen - TV Aiglsbach

TSV Langquaid - SV Neufraunhofen

FC Ergolding - DJK-SV Adlkofen

TV Schierling - FSV/VfB Straubing





5. Spieltag (7./8./9. August)

FC-DJK Simbach - FC Ergolding

FC Walkertshofen - FSV Landau

TSV Oberschneiding - TSV Langquaid

TV Aiglsbach - FSV/VfB Straubing

DJK-SV Adlkofen - ATSV Kelheim

SV Neufraunhofen - TV Schierling

FC Teisbach - FC Dingolfing 2

SC Falkenberg - TSV Neustadt/Donau





6. Spieltag (14./15./16. August)

FSV/VfB Straubing - SV Neufraunhofen

ATSV Kelheim - FC-DJK Simbach

TSV Neustadt/Donau - FC Teisbach

FC Dingolfing 2 - FC Walkertshofen

FSV Landau - TV Aiglsbach

TSV Langquaid - DJK-SV Adlkofen

FC Ergolding - SC Falkenberg

TV Schierling - TSV Oberschneiding