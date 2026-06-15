 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Bezirksliga West: So sehen die ersten Spieltage aus

In Schierling und Aiglsbach steigen am ersten Spieltag gleich zwei reizvolle Nachbarduelle

von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der TV Schierling trifft zum Start auf den ATSV Kelheim
Der TV Schierling trifft zum Start auf den ATSV Kelheim – Foto: Alfred Brumbauer

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Bezirksliga West

Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga West steht! Zwar haben die Vereine noch ein Zeitfenster, Dinge wie die genauen Spieltage und Anstoßzeiten anzupassen, an den Rahmendaten wird sich allerdings nicht mehr ändern. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst!

1. Spieltag (17.-19. Juli)
FC-DJK Simbach - FC Walkertshofen
FSV/VfB Straubing - FC Ergolding
TV Schierling - ATSV Kelheim
TSV Oberschneiding - FC Dingolfing 2
TV Aiglsbach - TSV Langquaid
DJK-SV Adlkofen - FSV Landau
SV Neufraunhofen - TSV Neustadt/Donau
SC Falkenberg - FC Teisbach



2. Spieltag (21./22. Juli)
ATSV Kelheim - FSV/VfB Straubing
FC Ergolding - SV Neufraunhofen
TSV Neustadt/Donau - TSV Oberschneiding
FC Dingolfing 2 - DJK-SV Adlkofen
FSV Landau - FC-DJK Simbach
FC Walkertshofen - SC Falkenberg
FC Teisbach - TV Aiglsbach
TSV Langquaid - TV Schierling




3. Spieltag (25./26. Juli)
FC-DJK Simbach - FC Dingolfing 2
FSV/VfB Straubing - TSV Langquaid
FC Teisbach - FC Walkertshofen
TSV Oberschneiding - FC Ergolding
SC Falkenberg - FSV Landau
TV Aiglsbach - TV Schierling
DJK-SV Adlkofen - TSV Neustadt/Donau
SV Neufraunhofen - ATSV Kelheim



4. Spieltag (31. Juli/1./2. August)
ATSV Kelheim - TSV Oberschneiding
TSV Neustadt/Donau - FC-DJK Simbach
FC Dingolfing 2 - SC Falkenberg
FSV Landau - FC Teisbach
FC Walkertshofen - TV Aiglsbach
TSV Langquaid - SV Neufraunhofen
FC Ergolding - DJK-SV Adlkofen
TV Schierling - FSV/VfB Straubing


5. Spieltag (7./8./9. August)
FC-DJK Simbach - FC Ergolding
FC Walkertshofen - FSV Landau
TSV Oberschneiding - TSV Langquaid
TV Aiglsbach - FSV/VfB Straubing
DJK-SV Adlkofen - ATSV Kelheim
SV Neufraunhofen - TV Schierling
FC Teisbach - FC Dingolfing 2
SC Falkenberg - TSV Neustadt/Donau


6. Spieltag (14./15./16. August)
FSV/VfB Straubing - SV Neufraunhofen
ATSV Kelheim - FC-DJK Simbach
TSV Neustadt/Donau - FC Teisbach
FC Dingolfing 2 - FC Walkertshofen
FSV Landau - TV Aiglsbach
TSV Langquaid - DJK-SV Adlkofen
FC Ergolding - SC Falkenberg
TV Schierling - TSV Oberschneiding