Bezirksliga West: Lüxem feiert Sieg im Stadtduell In dem auf Mittwoch vorgezogenen Derby sicherte sich der SV Lüxem am heimischen Grünewald mit einem 2:1-Erfolg gegen den Stadtrivalen SV Wittlich die nächsten drei Punkte in der Fußball-Bezirksliga West. BILDERGALERIE von Lutz Schinköth · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser

Packende Szenen bot das Derby zwischen dem SV Lüxem und dem SV Wittlich. – Foto: Natalie Plein

In einem intensiven, temporeichen und phasenweise hochklassigen Spiel erzielte der später wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot des Platzes verwiesene Lüxemer Kapitän Tilmann Meeth die Pausenführung (38.). Zuvor hatte Wittlichs Stefan Caspari Pech bei einem Pfostenschuss. Weil es der SVW vor der Halbzeit versäumte, seine klaren Chancen durch Niklas Servatius und Niklas Cillien zu verwerten, wurden die Gäste kurz nach Wiederbeginn ein zweites Mal kalt erwischt. Morbach-Rückkehrer Detsit Choompong markierte mit einem Flachschuss ins lange Eck nach erneuter Vorarbeit von Nils Schermann den zweiten Treffer für die Hausherren (49.). Hoffnung schöpfte der Aufsteiger vor 400 Zuschauern, nachdem Cillien mit einem Schuss aus halbrechter Position SVL-Keeper Julius Benz entgegen der Laufrichtung überwand und zum 2:1 ins lange Eck traf (56.).

Die Schwarz-Weißen versuchten noch einmal alles, doch Lüxem hatte selbst in der Schlussphase Möglichkeiten zu erhöhen. Max Mertes traf mit einem Schuss aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Am Ende freute sich der SVL über den zweiten Saisonsieg, nachdem bereits am Samstag ein 2:1-Coup beim FSV Salmrohr gelungen war. „Von den Chancen her war es ein verdienter Derbysieg, von den Spielanteilen her nicht. Wir waren die wohl abgezocktere Mannschaft. Gegen den Ball haben wir über weite Strecken sehr gut gearbeitet, im Ballbesitz waren wir oft zu hektisch. Doch jetzt genießen wir den Derbysieg und können mit einem tollen Gefühl ins Säubrennerkirmes-Wochenende gehen“, bilanzierte Lüxems Trainer Patrick Schmidt. Er lobte besonders das gute Umschaltverhalten bei den Toren sowie Schlussmann Julius Benz, der einen starken Tag erwischt hatte. Hier geht's zur Bildergalerie