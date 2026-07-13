Bezirksliga West: Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick Was hat sich in der Sommer-Wechselperiode bei den 16 Vereinen getan? von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Samuel Pex kommt mit Regionalliga-Erfahrung zum FSV Landau – Foto: Charly Becherer

Das Sommer-Transferfenster ist seit dem 1. Juli geschlossen. Jetzt können Spieler nur noch als Vertragsamateur den Verein wechseln. Was hat sich in den Kadern der 16 Klubs aus der Bezirksliga West getan? Bei einigen Klubs hat sich das Personal-Karussell gewaltig gedreht. Ein prominenter Transfer ist Samuel Pex, der vom Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing als Spielercoach zum Liga-Rückkehrer FSV Landau gewechselt ist. Von den "Dorfbuam" wechselt mit Florian Sommersberger ein weiterer Klasse-Kicker in die West-Gruppe zum FC-DJK Simbach.

ATSV 1871 Kelheim

Trainer: Jürgen Schmid (wie bisher)

Zugänge: Andreas Birk (SV Burgweinting), Daniel Wagner (SV Niederleierndorf), Lukas Mederer, Karol Buczma, Jonas Hoffmann, Tim Lehmann, Felix Del, Jannik Prinzhorn, Paul Wagner, Daniel Vogl, Leonhard Küffner, Luis Lang, Tim Lang, Erjon Rahmani, Tim Schlagbauer, Fahed Adnan Hussein (alle eigne Jugend)

Abgänge: Florian Dauerer (TSV Bad Abbach), Tobias Kellner (TSV Bad Abbach), Moritz Limmer (SV Kelheimwinzer), Daniel Merkl, Jonas Haas (beide Pause)



DJK-SV Adlkofen

Trainer: Daniel Treimer (wie bisher)

Zugänge: Tom Ploum (DJK-SV Altdorf), Ben Kästel, Florian Bauer-Bergmann (beide U19 SpVgg Landshut)

Abgänge: Marco Schroepfer (SV Münchnerau-Landshut)









FC Dingolfing II

Trainer: Markus Heiß (wie bisher)

Zugänge: Kaan Özöncel, Fabian Berleb, Lukas Sichender, Kilian Fromm, Philip Fruhstorfer (alle eigene Jugend), Philipp Pilch (DJK-TSV Ast), Franz Gruber (SV Perkam)

Abgänge: Paul Heubl, Tobias Kiebler (beide TSV Pilsting), Lukas Belz (FC Wallersdorf), Alexander Wallinger (TV Reisbach)









FC Ergolding

Trainer: Michael Heckner (wie bisher)

Zugänge: Binak Gecaj (DJK-TSV Ast), Dagamoy Tesfazge Mengestab, Daniel Chioar, Abdel Chakour Ouro-Agrignan (alle U19 SpVgg Landshut), Simon Schmalhofer, Dawid Gutkowski (beide FC Hohenthann), Kostas Popov, Aldin Muharemovic (beide eigene U19)

Abgänge: Malick Cessay (SSV Landshut-Schönbrunn), Julius Drück (SG Rottenburg / Oberhatzkofen), Niclas Thieme (FC Hohenthann)



FC Teisbach

Trainer: Daniel Färber (neu) für Florian Baumgartl

Zugänge: Laurin Becker (DJK-SV Altdorf), Kevin Ritt, Tim Wieselsberger (beide SC Aufhausen), Sebastian Radu (FC Ergolding II), Pars Karayel (U19 FC Ergolding)

Abgänge: Erkan Bagci (SV Türk Gücü Straubing), Florian Wischinski (SpVgg Niederaichbach), Maximilian Meindl (FC Dingolfing), Christian Biersack, Sebastian Weber (beide Pause), Markus Vesely (Karriereende)



FC Walkertshofen

Trainer: Christian Brandl (wie bisher)

Zugänge: Kilian Eicheldinger (SG SC Tegernbach / Rudelzhausen), Georg Wagenbauer (U19 DJK Ingolstadt)

Abgänge: Moritz Zierer (TSV Rohrbach), Thomas Rußwurm, Daniel Knogler, Michael Hätscher (alle Karriereende), Jonas Krassler (Pause)







Florian Sommersberger (re.) stürmt für den FC-DJK Simbach – Foto: Charly Becherer





FC-DJK Simbach

Trainer: Daniel Ritzinger (wie bisher), Tobias Biermeier (neu) für Matthias Reichl

Zugänge: Raphael Siegerstetter (TSV Pilsting), Florian Sommersberger (SpVgg Hankofen-Hailing), Christian Tippelt (TSV Marklkofen), Leonard Maierhofer (eigene Jugend)

Abgänge: Ludwig Hofer (Pause)





FSV Landau/Isar

Trainer: Maximilian Putz (wie bisher) Samuel Pex (neu) für Christoph Schambeck

Zugänge: Samuel Pex (SpVgg Hankofen-Hailing), Jakob Streifeneder (FC Ottering), Michael Reinwald (TV Parsberg), Felix Schuster (TSV Bogen), Jakob Gstettenbauer (U19 ASV Cham), Nico Mayer (DJK SB Straubing), Valentin Binni, Maximilian Perstorfer (beide eigene Jugend)

Abgänge: Thomas Etzel (Karriereende), Valentin Damböck (Pause), Kerim Nefes (SG Höcking/Ganacker)



FSV VfB Straubing

Trainer: Aktuell noch nicht geklärt - Interimstrainer Max Hupfloher

Zugänge: Bartosz Przybyl (ASV Steinach), Lukas Groß (Spvgg Pondorf), Matthias Gruber (RSV Parkstetten), Nico Tavcar (SpVgg Plattling), Leon Gruber (SV Salching), Max Plendl (U19 SpVgg GW Deggendorf), Mario Cieslik (ASV Burglengenfeld), Imran Krasniqi (FC Kosova Regensburg), Kaan Gülcü (SV Schalding-Heining), Lorik Ajeti, Michael Suri (beide SV Türk Gücü Straubing), Ben Broghammer (SV Fortuna Regensburg)

Abgänge: Pavel Panafidin (FC Tegernheim), Arben Ismaljaj (SpVgg Osterhofen), Lorent Rashica (TSV Oberschneiding), Julian Guggenberger (SV Donaustauf), Marcel Bauer (Ziel unbekannt), Nico Oertel (SV Donaustauf), Erblin Grajqevci (FC Aiterhofen-Geltolfing)



SC Falkenberg

Trainer: Christian Kagerer (wie bisher)

Zugänge: Danny Haderlein (SV Hebertsfelden), Alex Spinngruber, Julian Maierhofer (beide SG Mertsee), Jamal Salaho, Nikola Jurakic (beide U19 SSV Eggenfelden)

Abgänge: Martin Aich (nur noch 2. Mannschaft)



SV Neufraunhofen

Trainer: Christian Endler (wie bisher)

Zugänge: Luca Mohr (DJK-TSV Ast), Tim Langmeier (FC Velden-Eberspoint), Daniel Dollmann (SV Ettenkofen)

Abgänge: Thomas Niedermeier (SG Kumhausen / Altfraunhofen), Bernhard Dachs, Josef Aigner David Eichinger (alle Karriereende), Stefan Haas (SG Tiefenbach), Maximilian Hänle (Ziel unbekannt)



TSV Langquaid

Trainer: Matthias Eisenschenk (wie bisher)

Zugänge: Chris Gräßlin (TSV Herrngiersdorf), Oliver Janek (U19 TSV Kareth-Lappersdorf), Michael Pinzinger (SpVgg Kapfelberg), Severin Steger, Tizian Lauerer, Philip Mayerhofer, Dominik Eder, Tim Schultes, Max Stummer (alle eigene Jugend)

Abgänge: Korbinian Köppel, Marvin Lang (beide Karriereende), Benedikt Köppel (Pause), Christoph Schmaus (SpVgg Kapfelberg), Michael Schwank (SG Pfeffenhausen / Hornbach), Dennis Kandsperger (ASV Cham)



TSV Neustadt/Donau

Trainer: Florian Baumer, Muris Avdic (wie bisher)

Zugänge: Anastasios Porfyriadis (FC Gerolfing), Qendrim Hoti (TSV Gaimersheim)

Abgänge: Ben Ritzinger (TV Aiglsbach), Muhammed Abasikeles (Türkischer SV 1972 Ingolstadt), Tim Dintner (Karriereende)



TSV Oberschneiding

Trainer: Elias Zach, Jonas Zach (wie bisher)

Zugänge: Lorent Rashica (FSV VfB Straubing), Lorik Rashica (SV Türk Gücü Straubing), Maximilian Bernhard (U19 SpVgg GW Deggendorf), Christian Sigl (DJK SB Straubing), Leonhard Kagermeier (SV Perkam), Sandro Berovic (SV Türk Gücü Straubing), Luka Jovanovic (SV Motzing), Philipp Weber (TSV Leitershofen)

Abgänge: Matthias Seifert, Florian Kellner, Patrick Schulte (alle Pause)



TV Aiglsbach

Trainer: Maximilian Zischler (neu) für Torsten Holm

Zugänge: Dominik Bals (FC Pipinsried), Vadym Pylyp (TSV Abensberg), David Rottmaier (FC Leibersdorf), Florian Gröber (SV Fahlenbach), Ben Ritzinger (TSV Neustadt/Donau), Roman Roggenbuck (SV Fahlenbach), Jonas Lütz (TV Vohburg)

Abgänge: Markus Lindauer (SV Kasing), Paul Belousow (FC Sandersdorf), Kevin Kulzer, Mario Ulmer, Martin Meier (alle Karriereende), Paul Helten (SV Niederlauterbach)



TV Schierling

Trainer: Dominik Salzberger (wie bisher)

Zugänge: Raphael Limmer, Tobias Schmid (beide TSV Ergoldsbach), Hieu Nguyen (SV Ettenkofen), Leon Kümmerle (SC Landshut-Berg), Pius Moritz (TSV Abensberg), Adrian Dibrani (FC Kosova Regensburg), Thomas Schäffner (U19 SpVgg Landshut), Luca Reithofer (eigene Jugend)

Abgänge: Mario Folger (SpVgg Landshut), Marco Kerscher (Karriereende)