Bezirksliga Weser-Ems 5: Spielplan steht fest

Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 29. November 2026 angesetzt. Weiter geht es am 7. März 2027. Die Saison endet am 6. Juni 2027 mit dem 30. Spieltag. Dann stehen unter anderem Viktoria Gesmold gegen VfR Voxtrup, TSV Venne gegen TSV Wallenhorst, Blau-Weiss Hollage II gegen SC Melle 03 II und TuS Berge gegen TuS Hilter auf dem Programm.
Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5 Tabelle
1. TuS Hilter (Auf) 0 0-0-0 0:0 0
2. Blau-Weiss Hollage II (Auf) 0 0-0-0 0:0 0
3. TSV Wallenhorst (Auf) 0 0-0-0 0:0 0
4. VfR Voxtrup (Ab) 0 0-0-0 0:0 0
5. SSC Dodesheide 0 0-0-0 0:0 0
6. SV Bad Laer 0 0-0-0 0:0 0
7. SV Bad Rothenfelde 0 0-0-0 0:0 0
8. TuS Berge 0 0-0-0 0:0 0
9. 1. FCR 09 Bramsche 0 0-0-0 0:0 0
10. Viktoria 08 Georgsmarienhütte 0 0-0-0 0:0 0
11. Viktoria Gesmold 0 0-0-0 0:0 0
12. SC Glandorf 0 0-0-0 0:0 0
13. Sportfreunde Lechtingen 0 0-0-0 0:0 0
14. SC Melle 03 II 0 0-0-0 0:0 0
15. TuS Eintracht Rulle 0 0-0-0 0:0 0
16. TSV Venne 0 0-0-0 0:0 0
1. Spieltag
So., 02.08.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - Viktoria Gesmold
So., 02.08.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - TuS Eintracht Rulle
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - TSV Venne
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 02.08.26 15:00 Uhr SC Glandorf - SV Bad Rothenfelde
So., 02.08.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - Blau-Weiss Hollage II
So., 02.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - SSC Dodesheide
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Hilter - TuS Berge
2. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Berge - Viktoria Gesmold
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - SC Melle 03 II
So., 09.08.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - SC Glandorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - SV Bad Laer
So., 09.08.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - TSV Wallenhorst
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Venne - 1. FCR 09 Bramsche
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - VfR Voxtrup
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Hilter - Sportfreunde Lechtingen
3. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - TSV Venne
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - SV Bad Rothenfelde
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - Blau-Weiss Hollage II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Glandorf - SSC Dodesheide
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - TuS Hilter
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - TuS Berge
So., 16.08.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - TuS Eintracht Rulle
4. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Berge - TuS Eintracht Rulle
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - SV Bad Laer
So., 23.08.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - TSV Wallenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - 1. FCR 09 Bramsche
So., 23.08.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - VfR Voxtrup
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Venne - Viktoria Gesmold
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - SC Melle 03 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Hilter - SC Glandorf
5. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - SV Bad Rothenfelde
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - Blau-Weiss Hollage II
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - SSC Dodesheide
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - TuS Hilter
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Glandorf - Sportfreunde Lechtingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - TuS Berge
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - TSV Venne
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
6. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Berge - TSV Venne
So., 06.09.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - 1. FCR 09 Bramsche
So., 06.09.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - VfR Voxtrup
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - Viktoria Gesmold
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - TuS Eintracht Rulle
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - SC Glandorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - SV Bad Laer
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Hilter - TSV Wallenhorst
7. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - SSC Dodesheide
So., 13.09.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - TuS Hilter
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - Sportfreunde Lechtingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - SC Melle 03 II
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Glandorf - TuS Berge
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Venne - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - SV Bad Rothenfelde
So., 13.09.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - Blau-Weiss Hollage II
8. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Berge - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 20.09.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - Viktoria Gesmold
So., 20.09.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - TuS Eintracht Rulle
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - TSV Venne
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Glandorf - SV Bad Laer
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - TSV Wallenhorst
So., 20.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - 1. FCR 09 Bramsche
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Hilter - VfR Voxtrup
9. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - Sportfreunde Lechtingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SC Melle 03 II
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - SC Glandorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - TuS Berge
So., 27.09.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - SV Bad Rothenfelde
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Venne - Blau-Weiss Hollage II
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - SSC Dodesheide
So., 27.09.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - TuS Hilter
10. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Berge - SV Bad Rothenfelde
So., 04.10.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - TSV Venne
So., 04.10.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - TSV Wallenhorst
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Glandorf - 1. FCR 09 Bramsche
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - VfR Voxtrup
So., 04.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - Viktoria Gesmold
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Hilter - TuS Eintracht Rulle
11. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - SC Glandorf
So., 11.10.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SV Bad Laer
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - TuS Berge
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - Blau-Weiss Hollage II
So., 11.10.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - SSC Dodesheide
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Venne - TuS Hilter
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - Sportfreunde Lechtingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - SC Melle 03 II
12. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr TuS Berge - Blau-Weiss Hollage II
So., 18.10.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - SV Bad Rothenfelde
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - 1. FCR 09 Bramsche
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - VfR Voxtrup
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Glandorf - Viktoria Gesmold
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - TuS Eintracht Rulle
So., 18.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - TSV Venne
So., 18.10.26 15:00 Uhr TuS Hilter - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
13. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - TSV Wallenhorst
So., 25.10.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - TuS Berge
So., 25.10.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - SSC Dodesheide
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - TuS Hilter
So., 25.10.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - Sportfreunde Lechtingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Venne - SC Melle 03 II
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - SC Glandorf
So., 25.10.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - SV Bad Laer
14. Spieltag
So., 01.11.26 15:00 Uhr TuS Berge - SSC Dodesheide
So., 01.11.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - VfR Voxtrup
So., 01.11.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - Viktoria Gesmold
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - TuS Eintracht Rulle
So., 01.11.26 15:00 Uhr SC Glandorf - TSV Venne
So., 01.11.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 01.11.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - SV Bad Rothenfelde
So., 01.11.26 15:00 Uhr TuS Hilter - Blau-Weiss Hollage II
15. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Berge - VfR Voxtrup
So., 08.11.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - TuS Hilter
So., 08.11.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - Sportfreunde Lechtingen
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - SC Melle 03 II
So., 08.11.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - SC Glandorf
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Venne - SV Bad Laer
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - TSV Wallenhorst
So., 08.11.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - 1. FCR 09 Bramsche
16. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - TuS Berge
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - SSC Dodesheide
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC Glandorf - Blau-Weiss Hollage II
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - SV Bad Rothenfelde
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 15.11.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - TSV Venne
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - TuS Eintracht Rulle
So., 15.11.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - TuS Hilter
17. Spieltag
So., 22.11.26 15:00 Uhr TSV Venne - VfR Voxtrup
So., 22.11.26 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - 1. FCR 09 Bramsche
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - TSV Wallenhorst
So., 22.11.26 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - SV Bad Laer
So., 22.11.26 15:00 Uhr SSC Dodesheide - SC Glandorf
So., 22.11.26 15:00 Uhr TuS Hilter - SC Melle 03 II
So., 22.11.26 15:00 Uhr TuS Berge - Sportfreunde Lechtingen
So., 22.11.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - Viktoria Gesmold
18. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - TuS Berge
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Bad Laer - SSC Dodesheide
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - Blau-Weiss Hollage II
So., 29.11.26 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SV Bad Rothenfelde
So., 29.11.26 15:00 Uhr VfR Voxtrup - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 29.11.26 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - TSV Venne
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Melle 03 II - Sportfreunde Lechtingen
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Glandorf - TuS Hilter
19. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - VfR Voxtrup
So., 07.03.27 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - 1. FCR 09 Bramsche
So., 07.03.27 15:00 Uhr SSC Dodesheide - TSV Wallenhorst
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Hilter - SV Bad Laer
So., 07.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - SC Glandorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Berge - SC Melle 03 II
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Venne - TuS Eintracht Rulle
So., 07.03.27 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - Viktoria Gesmold
20. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Venne - TuS Berge
So., 14.03.27 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SSC Dodesheide
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfR Voxtrup - Blau-Weiss Hollage II
So., 14.03.27 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - SV Bad Rothenfelde
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Glandorf - SC Melle 03 II
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Bad Laer - Sportfreunde Lechtingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - TuS Hilter
21. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SSC Dodesheide - VfR Voxtrup
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Hilter - 1. FCR 09 Bramsche
So., 21.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - TSV Wallenhorst
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Melle 03 II - SV Bad Laer
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Berge - SC Glandorf
So., 21.03.27 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - TSV Venne
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - TuS Eintracht Rulle
So., 21.03.27 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - Viktoria Gesmold
22. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - TuS Berge
So., 04.04.27 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - SSC Dodesheide
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - Blau-Weiss Hollage II
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Venne - SV Bad Rothenfelde
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Bad Laer - SC Glandorf
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - SC Melle 03 II
So., 04.04.27 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - Sportfreunde Lechtingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfR Voxtrup - TuS Hilter
23. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - VfR Voxtrup
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Melle 03 II - 1. FCR 09 Bramsche
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Glandorf - TSV Wallenhorst
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Berge - SV Bad Laer
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 11.04.27 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - TSV Venne
So., 11.04.27 15:00 Uhr SSC Dodesheide - TuS Eintracht Rulle
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Hilter - Viktoria Gesmold
24. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - TuS Berge
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Venne - SSC Dodesheide
So., 18.04.27 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - Blau-Weiss Hollage II
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - SV Bad Laer
So., 18.04.27 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SC Glandorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfR Voxtrup - SC Melle 03 II
So., 18.04.27 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - Sportfreunde Lechtingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - TuS Hilter
25. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Glandorf - VfR Voxtrup
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Bad Laer - 1. FCR 09 Bramsche
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Berge - TSV Wallenhorst
So., 25.04.27 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - SV Bad Rothenfelde
So., 25.04.27 15:00 Uhr SSC Dodesheide - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Hilter - TSV Venne
So., 25.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - TuS Eintracht Rulle
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Melle 03 II - Viktoria Gesmold
26. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - TuS Berge
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - SSC Dodesheide
So., 02.05.27 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - TSV Wallenhorst
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfR Voxtrup - SV Bad Laer
So., 02.05.27 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - SC Glandorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - SC Melle 03 II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Venne - Sportfreunde Lechtingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - TuS Hilter
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - VfR Voxtrup
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Berge - 1. FCR 09 Bramsche
So., 09.05.27 15:00 Uhr SSC Dodesheide - Blau-Weiss Hollage II
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Hilter - SV Bad Rothenfelde
So., 09.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Melle 03 II - TSV Venne
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Glandorf - TuS Eintracht Rulle
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Bad Laer - Viktoria Gesmold
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SSC Dodesheide - TuS Berge
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfR Voxtrup - 1. FCR 09 Bramsche
So., 23.05.27 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - TSV Wallenhorst
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - SV Bad Laer
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Venne - SC Glandorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - SC Melle 03 II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - Sportfreunde Lechtingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - TuS Hilter
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfR Voxtrup - TuS Berge
So., 30.05.27 15:00 Uhr TuS Hilter - SSC Dodesheide
So., 30.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lechtingen - Blau-Weiss Hollage II
So., 30.05.27 15:00 Uhr SC Melle 03 II - SV Bad Rothenfelde
So., 30.05.27 15:00 Uhr SC Glandorf - Viktoria 08 Georgsmarienhütte
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Bad Laer - TSV Venne
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Wallenhorst - TuS Eintracht Rulle
So., 30.05.27 15:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - Viktoria Gesmold
30. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr Viktoria Gesmold - VfR Voxtrup
So., 06.06.27 15:00 Uhr TuS Eintracht Rulle - 1. FCR 09 Bramsche
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Venne - TSV Wallenhorst
So., 06.06.27 15:00 Uhr Viktoria 08 Georgsmarienhütte - SV Bad Laer
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Bad Rothenfelde - SC Glandorf
So., 06.06.27 15:00 Uhr Blau-Weiss Hollage II - SC Melle 03 II
So., 06.06.27 15:00 Uhr SSC Dodesheide - Sportfreunde Lechtingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr TuS Berge - TuS Hilter