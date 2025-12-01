GW Brockdorf und Amasya Spor Lohne trennten sich in einem intensiven Duell mit 1:1. Die Hausherren gingen nach einer Stunde durch J. Kampers verdient in Führung, nachdem sie über weite Strecken die aktivere Mannschaft gewesen waren. Amasya blieb jedoch bis zum Schluss gefährlich und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 90.+3 Minute war es schließlich A. Yilmaz, der eine der letzten Offensivaktionen nutzte und den späten, aber nicht unverdienten Ausgleich erzielte. So teilten sich beide Teams am Ende die Punkte – ein Ergebnis, das den Spielverlauf passend widerspiegelt und für Brockdorf besonders bitter ist.