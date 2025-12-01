Der 20. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems wurde stark vom Winterwetter beeinflusst, sodass viele Partien abgesagt werden mussten. Nur zwei Spiele konnten unter diesen Bedingungen stattfinden: GW Brockdorf traf auf SV Amasya Spor Lohne, das mit einem spannenden 1:1-Unentschieden endete, und SV Holdorf empfing SV Petersdorf, wobei Holdorf sich knapp mit 3:2 durchsetzen konnte. Trotz der widrigen Platzverhältnisse zeigten beide Partien intensiven Einsatz und boten den Zuschauern packende Szenen. Für die restlichen Begegnungen muss ein neuer Termin gefunden werden, wodurch der Spieltag insgesamt stark reduziert war. Somit waren diese beiden Begegnungen die Highlights des Wochenendes.
GW Brockdorf und Amasya Spor Lohne trennten sich in einem intensiven Duell mit 1:1. Die Hausherren gingen nach einer Stunde durch J. Kampers verdient in Führung, nachdem sie über weite Strecken die aktivere Mannschaft gewesen waren. Amasya blieb jedoch bis zum Schluss gefährlich und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 90.+3 Minute war es schließlich A. Yilmaz, der eine der letzten Offensivaktionen nutzte und den späten, aber nicht unverdienten Ausgleich erzielte. So teilten sich beide Teams am Ende die Punkte – ein Ergebnis, das den Spielverlauf passend widerspiegelt und für Brockdorf besonders bitter ist.
Der SV Holdorf gewann ein packendes Spiel mit 3:2 gegen den SV Petersdorf. Bereits in der 15. Minute brachte P. Kosenkow die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung. Doch Petersdorf antwortete schnell: A. Jädtke glich in der 26. Minutezum 1:1 aus und brachte die Partie wieder ins Gleichgewicht. Nach der Pause übernahm Holdorf erneut die Kontrolle, als J. Beckmann in der 57. Minute zum 2:1 traf. Nur vier Minuten später erhöhte P. Kosenkow mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1. Zwar verkürzte S. Bees noch in der 66. Minute auf 3:2, doch trotz einer spannenden Schlussphase brachte Holdorf den Sieg verdient über die Zeit.