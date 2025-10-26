 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines

Bezirksliga Weser-Ems 4: Die Spielausfälle im Überblick

Nur bedingt wird an diesem Wochenende Fußball gespielt

Aufgrund des stürmischen Wetters an diesem Wochenende gab es bereits mehrere Spielabsagen und auch am heutigen Sonntag wird der Ball auf einigen Plätzen in der Region nicht rollen. Wir geben euch einen schnellen Überblick darüber, welche Partien stattfinden und welche abgesagt werden mussten.

Heute, 15:00 Uhr
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
Abgesagt

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
SV Petersdorf
SV PetersdorfPetersdorf
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
15:00

