Bezirksliga Weser-Ems 3: Wenn der erste Spieltag schon Kopf steht

Der SV Concordia Emsbüren gewann klar mit 4:0 gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn. Seltier traf bereits in der 1. Minute zur Führung. In der zweiten Hälfte bauten Berning (70.), Frericks (75.) und Heyen (89.) den Vorsprung aus.

Willkommen in der Bezirksliga Weser-Ems 3. Alles wie immer, nur völlig anders.

Dann kam der Sonntag. Neun Tore in Langen, sechs davon vor der Pause - ein Spiel, bei dem selbst der Ticker schwitzen musste. Altenlingen haut den Landesliga-Absteiger Bad Bentheim mit 4:2 raus, und wer Jan Zevenhuizen gelesen hat, der hat vermutlich nur wissend genickt. Und Schwefingen? Die Sportfreunde haben wohl keine Lust mehr auf die Rolle des Punktelieferanten und schlagen Freren mit 5:2, wie es Florian Hoff im Interview schon charmant angedeutet hatte. Und es geht weiter: Der SV Sparta Werlte meldet sich mit einem souveränen 3:0 zurück in der Liga, während Concordia Emsbüren mit einem klaren 4:0 ein echtes Ausrufezeichen setzt.

Wer hätte das gedacht? Kaum rollt der Ball, schon stolpert die Liga wie ein frisch gefüttertes Fohlen über ihre eigenen Erwartungen. Am Freitag begann alles noch harmlos: Aufsteiger Veldhausen verliert das Derby gegen Borussia Neuenhaus knapp mit 2:3 - ärgerlich, aber verkraftbar. Union Lohne, der Titelanwärter mit dem Hochglanzschild, müht sich zeitgleich zu einem 2:2 gegen Vorwärts Nordhorn II. Erste Stirnrunzler auf den Rängen, aber gut, vielleicht ist das ja nur Anlauf nehmen.

Vor 90 Minuten voller Tempo und Chancen trennten sich Union Lohne und Vorwärts Nordhorn II leistungsgerecht 2:2. Die Gäste legten furios los und trafen früh per Distanzschuss (6.). Lohne antwortete prompt durch Kildau (10.), doch Rakers stellte per Freistoß erneut auf Führung für Vorwärts (18.). Stricker egalisierte kurz vor der Pause sehenswert per direktem Freistoß ins obere Eck (42.).

Nach dem Seitenwechsel drückte Lohne, vergab aber mehrere Hochkaräter, unter anderem setzte Grau eine Hereingabe aus drei Metern über das Tor. Nordhorn verteidigte leidenschaftlich und rettete den Punkt über die Zeit.