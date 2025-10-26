 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines

Bezirksliga Weser-Ems 3: Die Spielausfälle im Überblick

Nur bedingt wird an diesem Wochenende Fußball gespielt

Aufgrund des stürmischen Wetters an diesem Wochenende gab es bereits mehrere Spielabsagen und auch am heutigen Sonntag wird der Ball auf einigen Plätzen in der Region nicht rollen. Wir geben euch einen schnellen Überblick darüber, welche Partien stattfinden und welche abgesagt werden mussten.

Heute, 15:00 Uhr
SV Concordia Emsbüren
SV Concordia EmsbürenEmsbüren
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
15:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Bad Bentheim
SV Bad BentheimBad Bentheim
SG Freren 1921
SG Freren 1921Freren
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV Olympia Laxten
SV Olympia LaxtenLaxten
VfL Weiße Elf Nordhorn
VfL Weiße Elf NordhornWeiße Elf
15:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Borussia 08 Neuenhaus
SV Borussia 08 NeuenhausNeuenhaus
SF Schwefingen 1949
SF Schwefingen 1949Schwefingen
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. II
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen
15:00live

Heute, 13:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts II
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen
13:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
SV Langen
SV LangenSV Langen
15:00

