Allgemeines

Bezirksliga Weser-Ems 2: Die Spielausfälle im Überblick

Nur bedingt wird an diesem Wochenende Fußball gespielt

Aufgrund des stürmischen Wetters an diesem Wochenende gab es bereits mehrere Spielabsagen und auch am heutigen Sonntag wird der Ball auf einigen Plätzen in der Region nicht rollen. Wir geben euch einen schnellen Überblick darüber, welche Partien stattfinden und welche abgesagt werden mussten.

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
FC Hude
FC HudeFC Hude
Abgesagt

Fr., 24.10.2025, 20:15 Uhr
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
TV Jahn Delmenhorst
TV Jahn DelmenhorstTV Jahn
15:00

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
1. FC Nordenham
1. FC NordenhamFC Nordenham
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
SVE Wiefelstede
SVE WiefelstedeSVE Wiefelstede
15:00

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
5
1
Abpfiff

Aufrufe: 026.10.2025, 13:10 Uhr
p.s.Autor