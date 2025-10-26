 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines

Bezirksliga Weser-Ems 1: Die Spielausfälle im Überblick

Nur bedingt wird an diesem Wochenende Fußball gespielt

Aufgrund des stürmischen Wetters an diesem Wochenende gab es bereits mehrere Spielabsagen und auch am heutigen Sonntag wird der Ball auf einigen Plätzen in der Region nicht rollen. Wir geben euch einen schnellen Überblick darüber, welche Partien stattfinden und welche abgesagt werden mussten.

Heute, 15:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
Abgesagt

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
15:00

Gestern, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
FC Norden
FC NordenFC Norden
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
15:00

