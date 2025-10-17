Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SKC Barbaros ist aktuell in der Bezirksliga nicht aufzuhalten. – Foto: Michael Wolff - Archiv
Bezirksliga: Wer bleibt an Barbaros dran?
Verbandsliga-Reserven momentan in der Verfolgerrolle +++ Leichtes Spiel für den Tabellenführer beim Letzten? +++ Formstarke Finther in Zornheim
Rheinhessen. Die formstärkste Mannschaft rangiert in der Bezirksliga Rheinhessen momentan auch auf dem ersten Platz. Der SKC Barbaros hat die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt gewonnen und das Sieg Nummer acht am Sonntag dazukommt, scheint angesichts des kommenden Gegners, dem Letzten Fortuna Mombach, wohl nur Form- und Einstellungssache zu sein. Umso mehr drängt sich die Frage auf: Wer kommt den Mainzern hinterher? Am ehesten einer der drei Verbandsliga-Reserven: Die TSG Bretzenheim II hat allerdings im Verfolgderduell den SV Horchheim zu Gast und könnte Federn lassen. Auf Marienborn II wartet in Nieder-Olm ebenso eine knifflige Auswärtsaufgabe, der TSV Gau-Odernheim II spielt in Saulheim. Richtig gut in Form ist außerdem Fontana Finthen, die sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien aus dem Keller herausgearbeitet haben und nun in Zornheim spielen. Außerdem empfängt Guntersblum den TSV Mommenheim.