 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der SKC Barbaros ist aktuell in der Bezirksliga nicht aufzuhalten.
Der SKC Barbaros ist aktuell in der Bezirksliga nicht aufzuhalten. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Bezirksliga: Wer bleibt an Barbaros dran?

Verbandsliga-Reserven momentan in der Verfolgerrolle +++ Leichtes Spiel für den Tabellenführer beim Letzten? +++ Formstarke Finther in Zornheim

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Die formstärkste Mannschaft rangiert in der Bezirksliga Rheinhessen momentan auch auf dem ersten Platz. Der SKC Barbaros hat die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt gewonnen und das Sieg Nummer acht am Sonntag dazukommt, scheint angesichts des kommenden Gegners, dem Letzten Fortuna Mombach, wohl nur Form- und Einstellungssache zu sein. Umso mehr drängt sich die Frage auf: Wer kommt den Mainzern hinterher? Am ehesten einer der drei Verbandsliga-Reserven: Die TSG Bretzenheim II hat allerdings im Verfolgderduell den SV Horchheim zu Gast und könnte Federn lassen. Auf Marienborn II wartet in Nieder-Olm ebenso eine knifflige Auswärtsaufgabe, der TSV Gau-Odernheim II spielt in Saulheim. Richtig gut in Form ist außerdem Fontana Finthen, die sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien aus dem Keller herausgearbeitet haben und nun in Zornheim spielen. Außerdem empfängt Guntersblum den TSV Mommenheim.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
15:00
Spieltext TuS Wörrsta. - Gundersheim

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
15:00
Spieltext Bingen - Nierstein

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
15:00
Spieltext Saulheim - Gau-Odernh. II

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:00
Spieltext Zornheim - Fon. Finthen

So., 19.10.2025, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
12:45
Spieltext TSG Bretzenh II - Horchheim

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
15:00
Spieltext Fort Mombach - Barbaros MZ

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
15:00
Spieltext Nieder-Olm - Marienborn II

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
15:00
Spieltext Guntersblum - Mommenheim

Aufrufe: 017.10.2025, 06:00 Uhr
RedaktionAutor