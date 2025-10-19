Bezirksliga: Weinsheimer Qualität setzt sich durch

Kampf um den Ball: Planigs Burak Tasci (Mitte) will dem Weinsheimer Max Bernhard (rechts) den Ball abluchsen. Insgesamt hatte die TSG im Spitzenspiel wenig zu bestellen. Foto: Edgar Daudistel

Region. Nach dem 6:2-Kantersieg im Topspiel vom zwölften Spieltag gegen die TSG Planig thront die SG Weinsheim weiter mit fünf Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nahe. Winzenheim fiel nach dem 1:1 gegen Birkenfeld auf Platz vier zurück.

„Entscheidend war der Glaube nach der Halbzeitpause“, betonte TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu. „Der Wille, der Kampf gegen einen starken Gegner. Wir wissen, das wir aktuell zu viele Chancen für ein Tor brauchen. Aber viel wichtiger war es, die Kiste sauber zu halten – und das haben wir im Kollektiv sehr stark gemacht.“ Torfolge: 0:1 Reiner Rusch (35.), 1:1 Ege Akyokuc (57.), 2:1 Abdullah Kurtoglu (67.).

„In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel, beide Mannschaften hatten je zwei Chancen“, berichtete VfL-Co-Trainer Cihat Yakut „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel bis zur Gelb-Roten Karte gegen Alen Nurkovic wegen Foulspiels in der 67. Minute in der Hand.“ Doch in Überzahl habe der SVO Druck gemacht und sei in der Nachspielzeit durch einen Kopfballtreffer nach einer Ecke zum Ausgleich gekommen. „Das Highlight war aber, als Kamer Yakut in der allerletzten Minute (90.+6, Red.) aus 60 Metern einen Freistoß direkt verwandelt hat, bei dem sich der groß gewachsene Torwart der Oberhausener klar verschätzt hat, auf unseren Verteidiger gesprungen ist – und der Unparteiische hat auf Foul entschieden, was für alle fragwürdig war. Am Ende Glück für Oberhausen – und schade für uns.“ Torfolge: 0:1 Cihan Yakut (45.+5), 1:1 Franz Kromer (90.+4).

„Wir haben es Idar viel zu leicht gemacht“, haderte Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der SG. „Wir kamen nicht in die Zweikämpfe – und so wurden nur die letzten 30 Minuten wirklich spannend.“ Eine enttäuschende Vorstellung der SG? „Die ersten 55 Minuten ja, aber trotzdem haben wir die letzten 35 Minuten Moral gezeigt, sind auf 3:4 herangekommen und hatten das 4:4 noch auf dem Fuß“, so Czarnecki. „Darauf lässt sich aufbauen.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Jelle Lang (15., 37.), 1:2 Mirco Fetzer (48.), 1:3 Lang (51.), 1:4 Noah Thees (53.), 2:4 Jan Hildebrandt (60.), 3:4 Julian Karst (78.),

„Eine sehr engagierte Leistung über 90 Minuten“, betonte Bockenaus Coach Jannik Huber. „Im Spiel nach vorne hatten wir durch einige Ausfälle Probleme, da uns aktuell die Schützen von 18 Toren fehlen. Leider gab es zwei sehr fragwürdige Schiri-Entscheidungen beim Foulelfer zum 0:1 und bei der Entstehung des Freistoßes zum 1:3. Insgesamt hätten wir heute einen Punkt verdient gehabt.“ Die Torfolge: 0:1 Marcel Beck (45., Foulelfer), 1:1 Marcel Malec (45.+2), 1:2, 1:3 Beck (47., 72.).

Nach Intervention des Schiedsrichter-Assistenten sah Winzenheims Dimitrij Chanov die Rote Karte wegen Tätlichkeit (42.). Trotz Unterzahl gelang den Platzherren der Ausgleich. „Wir waren nicht effektiv genug und die Birkenfelder haben gut verteidigt“, resümierte TuS-Trainer Ercan Ürün. „Der Punkt geht für beide in Ordnung.“ Torfolge: 0:1 Moritz Nolde (26.), 1:1 Bünyamin Degirmenci (75., Elfmeter).

„Als stärkste Saisonleistung würde ich es nicht bezeichnen, weil dafür vielleicht ein bisschen zu wenig Gegenwehr vom Gegner kam“, so SGW-Coach Andy Baumgartner. „Das soll aber nicht unsere Leistung schmälern. Wir haben das griffig und gut gemacht, von Anfang an Bälle im Pressing gewonnen in Räumen, wo es Planig wehgetan hat und dadurch Tore erzielt.“ Baumgartner sprach von einer „konzentrierten, geschlossenen, sehr guten Mannschaftsleistung – somit sind wir aus den Topspiel-Wochen ganz gut rausgegangen“. TSG-Coach Christoph Schenk: „Wir hatten heute einfach zu viele Ausfälle, vier Innenverteidiger und drei Zentrumsspieler war einfach zu hart. Wenn Du dann so schnell in Rückstand gerätst, sinkt das Selbstvertrauen – und dann hat sich die Qualität von Weinsheim durchgesetzt.“ Torfolge: 1:0 Max Bernhard (8.), 2:0 Lorenz Saadalla Ayoob (9.), 3:0 Felix Zimmermann (43.), 3:1 Belmin Kurpejovic (45.+3), 4:1 Jannik Drouet (49.), 5:1 Felix Frantzmann (58.), 6:1 Bernhard (62.), 6:2 Kurpejovic (63.). ZUM RE-LIVE DER AZ Spiele im Stenogramm

Torfolge: 1:0, 2:0 Leon von Ondarza (48., 60.).