 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Kampf um den Ball: Planigs Burak Tasci (Mitte) will dem Weinsheimer Max Bernhard (rechts) den Ball abluchsen. Insgesamt hatte die TSG im Spitzenspiel wenig zu bestellen. Foto: Edgar Daudistel
Kampf um den Ball: Planigs Burak Tasci (Mitte) will dem Weinsheimer Max Bernhard (rechts) den Ball abluchsen. Insgesamt hatte die TSG im Spitzenspiel wenig zu bestellen. Foto: Edgar Daudistel

Bezirksliga: Weinsheimer Qualität setzt sich durch

SG-Fußballer entscheiden Bezirksliga-Topspiel gegen TSG Planig 6:2 für sich +++ Winzenheim muss sich mit Remis begnügen

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Region. Nach dem 6:2-Kantersieg im Topspiel vom zwölften Spieltag gegen die TSG Planig thront die SG Weinsheim weiter mit fünf Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nahe. Winzenheim fiel nach dem 1:1 gegen Birkenfeld auf Platz vier zurück.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
2
1
Abpfiff

„Entscheidend war der Glaube nach der Halbzeitpause“, betonte TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu. „Der Wille, der Kampf gegen einen starken Gegner. Wir wissen, das wir aktuell zu viele Chancen für ein Tor brauchen. Aber viel wichtiger war es, die Kiste sauber zu halten – und das haben wir im Kollektiv sehr stark gemacht.“ Torfolge: 0:1 Reiner Rusch (35.), 1:1 Ege Akyokuc (57.), 2:1 Abdullah Kurtoglu (67.).

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
1
1
Abpfiff

„In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel, beide Mannschaften hatten je zwei Chancen“, berichtete VfL-Co-Trainer Cihat Yakut „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel bis zur Gelb-Roten Karte gegen Alen Nurkovic wegen Foulspiels in der 67. Minute in der Hand.“ Doch in Überzahl habe der SVO Druck gemacht und sei in der Nachspielzeit durch einen Kopfballtreffer nach einer Ecke zum Ausgleich gekommen. „Das Highlight war aber, als Kamer Yakut in der allerletzten Minute (90.+6, Red.) aus 60 Metern einen Freistoß direkt verwandelt hat, bei dem sich der groß gewachsene Torwart der Oberhausener klar verschätzt hat, auf unseren Verteidiger gesprungen ist – und der Unparteiische hat auf Foul entschieden, was für alle fragwürdig war. Am Ende Glück für Oberhausen – und schade für uns.“ Torfolge: 0:1 Cihan Yakut (45.+5), 1:1 Franz Kromer (90.+4).

Heute, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
3
4
Abpfiff

„Wir haben es Idar viel zu leicht gemacht“, haderte Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der SG. „Wir kamen nicht in die Zweikämpfe – und so wurden nur die letzten 30 Minuten wirklich spannend.“ Eine enttäuschende Vorstellung der SG? „Die ersten 55 Minuten ja, aber trotzdem haben wir die letzten 35 Minuten Moral gezeigt, sind auf 3:4 herangekommen und hatten das 4:4 noch auf dem Fuß“, so Czarnecki. „Darauf lässt sich aufbauen.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Jelle Lang (15., 37.), 1:2 Mirco Fetzer (48.), 1:3 Lang (51.), 1:4 Noah Thees (53.), 2:4 Jan Hildebrandt (60.), 3:4 Julian Karst (78.),

Heute, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
1
3
Abpfiff

„Eine sehr engagierte Leistung über 90 Minuten“, betonte Bockenaus Coach Jannik Huber. „Im Spiel nach vorne hatten wir durch einige Ausfälle Probleme, da uns aktuell die Schützen von 18 Toren fehlen. Leider gab es zwei sehr fragwürdige Schiri-Entscheidungen beim Foulelfer zum 0:1 und bei der Entstehung des Freistoßes zum 1:3. Insgesamt hätten wir heute einen Punkt verdient gehabt.“ Die Torfolge: 0:1 Marcel Beck (45., Foulelfer), 1:1 Marcel Malec (45.+2), 1:2, 1:3 Beck (47., 72.).

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
1
1
Abpfiff

Nach Intervention des Schiedsrichter-Assistenten sah Winzenheims Dimitrij Chanov die Rote Karte wegen Tätlichkeit (42.). Trotz Unterzahl gelang den Platzherren der Ausgleich. „Wir waren nicht effektiv genug und die Birkenfelder haben gut verteidigt“, resümierte TuS-Trainer Ercan Ürün. „Der Punkt geht für beide in Ordnung.“ Torfolge: 0:1 Moritz Nolde (26.), 1:1 Bünyamin Degirmenci (75., Elfmeter).

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
6
2
Abpfiff

„Als stärkste Saisonleistung würde ich es nicht bezeichnen, weil dafür vielleicht ein bisschen zu wenig Gegenwehr vom Gegner kam“, so SGW-Coach Andy Baumgartner. „Das soll aber nicht unsere Leistung schmälern. Wir haben das griffig und gut gemacht, von Anfang an Bälle im Pressing gewonnen in Räumen, wo es Planig wehgetan hat und dadurch Tore erzielt.“ Baumgartner sprach von einer „konzentrierten, geschlossenen, sehr guten Mannschaftsleistung – somit sind wir aus den Topspiel-Wochen ganz gut rausgegangen“. TSG-Coach Christoph Schenk: „Wir hatten heute einfach zu viele Ausfälle, vier Innenverteidiger und drei Zentrumsspieler war einfach zu hart. Wenn Du dann so schnell in Rückstand gerätst, sinkt das Selbstvertrauen – und dann hat sich die Qualität von Weinsheim durchgesetzt.“ Torfolge: 1:0 Max Bernhard (8.), 2:0 Lorenz Saadalla Ayoob (9.), 3:0 Felix Zimmermann (43.), 3:1 Belmin Kurpejovic (45.+3), 4:1 Jannik Drouet (49.), 5:1 Felix Frantzmann (58.), 6:1 Bernhard (62.), 6:2 Kurpejovic (63.).

ZUM RE-LIVE DER AZ

Spiele im Stenogramm

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
2
0

Torfolge: 1:0, 2:0 Leon von Ondarza (48., 60.).

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
1
5
Abpfiff

Torfolge: 1:0 Pascal Knapp (19.), 1:1 Dennis Schug (22.), 1:2 Sarayt Yotkiri (44.), 1:3, 1:4 Mouhamed Salou S Kouyate (45.+1, 53.), 1:5 Schug (66.).



Aufrufe: 019.10.2025, 08:00 Uhr
Michael HeinzeAutor